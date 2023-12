“Senti falta dele com o padre”, Al Bano surpreende a todos: aconteceu durante o jantar

Al Bano é prestativo e gentil com todos. Artista com um coração verdadeiramente grande, podemos facilmente defini-lo como o cantor do povo.

Nós o vemos ocupado como jurado de Io Canto Generation, programa de Jerry Scotti que chega à fase final. Ele só tirou um encontro desse compromisso, para participar de um evento beneficente na Austrália, provando que Al Bano nunca hesita em emprestar sua imagem e som deslumbrante.

Até o vídeo que Loredana Lecciso postou há poucos dias mostra sua amizade e convivência com uma pessoa completamente inesperada.

Al Bano e Surprise: Quem cantou com ele?

Durante o jantar, Al Bano dividiu a mesa com um idoso, grande amigo da família Carisi.

Durante a refeição, Al Bano canta com um padre, a famosa música Il cielo em um clipe. Não sabemos exatamente quem ele é, mas as hashtags criadas por Lecciso nos dão uma ideia: vamos descobrir quem ele é O jantar foi realizado no Cellino San Marco Qual é o nome do padre? Dom Atílio.

Alguns versos onde inevitavelmente sai a voz forte do cantor, seguido do padre sorridente que fica feliz em compartilhar esse momento agradável depois de comer e beber um bom vinho. Na verdade, notamos alguns copos vermelhos, meio vazios, em primeiro plano.

Quem diria que eles vêm da propriedade de Al Bano. Na verdade, o cantor tem muitas paixões, incluindo o vinho, que expressa através da sua adega localizada em Cellino San Marco.

Al Bano nunca desistiu e, como dissemos no início do artigo, é um verdadeiro grande artista, mas ao mesmo tempo é humilde justamente pela sua capacidade de participar nos programas de televisão mais importantes. uma noite de caridade e depois pára, parte da filha para a Geórgia e finalmente desfruta de um jantar romântico com Loredana e o convidado especial: Don Attilio. Neste caso, os idosos.

para Eu canto a geração sim ele é Ele se mudou Porque algumas crianças estão na corrida Eles cantaram as músicas mais famosas de seu repertórioUm deles até fez um dueto com ele. Uma cena linda, um encontro entre duas gerações que raramente se vê.

O show de talentos de Jerry é o palco perfeito para Al Bano, que, juntamente com os seus colegas e outras caras do mundo do entretenimento, assume a ingrata tarefa de julgar os jovens concorrentes e assim determinar quem avança e quem para. Ele está se divertindo muito naquela cadeira, se emocionando e elogiando a galera.

Aí quando o vemos fazendo vídeos de paródia com Loredana, nós o amamos ainda mais. Acima de tudo, observe que ele sempre está com um sorriso no rosto Embora Ylenia tenha passado mais um Natal com Romina Power sem ela. Não está claro qual é o seu destino, e até sua mãe acredita que ela ainda está viva. Grande drama, mas ombros grandes e agora ele decide aproveitar a vida e sim, isso inclui também cantar com um padre idoso e rir juntos da honestidade deste.