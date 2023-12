Novos episódios que vão ao ar em 2025? Saiba as últimas novidades sobre o retorno da série e prévias dos personagens principais

O sucesso internacional de Blanca

Com a aproximação do final da segunda temporada de Blanca na Rai1, o diretor Jean Michelini confirmou que a série terá mais uma rodada de episódios. Blanca 3 é mais do que um dado adquirido, graças ao grande sucesso de público não só na Itália, mas também em muitos países estrangeiros. A série conquistou os corações dos telespectadores na França, Espanha, Portugal, Alemanha, Rússia, Austrália, Japão e América do Sul, tornando-se um fenômeno verdadeiramente internacional.

O final é de tirar o fôlego

No episódio final da 2ª temporada, Blanca e seus colegas da Delegacia de San Teodoro enfrentam as consequências do ataque, já que o agressor continua foragido. Capturá-lo torna-se uma obsessão para Blanca, que se lançará numa corrida contra o tempo para detê-lo. A investigação a levará a ultrapassar seus limites e a tomar decisões que poderão mudar sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. O espectador permanecerá em suspense até a última cena.

O elenco foi confirmado e aguarda Blanca 3

O elenco principal da série deve permanecer inalterado, com Maria Chiara Giannetta como Blanca Ferrando, Giuseppe Zeno como Michele Liguori, Enzo Bassi como Mauro Bacigalupo, Gualtiero Borzi como Nello Carretta, Federica Cacciola como Stella Mosso e Sarah Ciocca no papel. Lúcia Ottonello. Apesar de uma ligeira queda na audiência em relação à primeira temporada, Blanca 2 foi um grande sucesso de público. O anúncio oficial da terceira temporada na Rai deverá ser feito em breve.

Blanca 3 levará cerca de dois anos para ser produzida, então novos episódios provavelmente irão ao ar em 2025. No entanto, o tempo também dependerá das filmagens e dos compromissos do elenco. Portanto, os fãs da série terão que se munir de paciência e aguardar com medo a chegada da terceira temporada de Blanca.