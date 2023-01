Assine o DAZN por apenas € 12 por mês

Inscreva-se no DAZN Entre no mundo dos esportes com qualidade sem precedentes. Broadcasting é o entretenimento do futuro e hoje você já pode desfrutar de seus ricos benefícios. Ative o seu plano perfeito agora a partir de apenas € 12,99. Você pode escolher o que vê e quanto gasta por mês.

Compre START PIANO por apenas € 12,99 por mês. Esta é a solução mais barata atualmente disponível. Incluído no preço, você obtém acesso ao basquete, UFC, Matchroom e futebol feminino. Você pode registrar até 4 dispositivos e assistir ao conteúdo simultaneamente em uma rede doméstica.

Graças a esta assinatura, você pode acessar facilmente dazen Um máximo 2 dispositivos de uma vez em mesma internet. Poderá desfrutar de todos os desportos que adora a um preço muito acessível.

DAZN: Escolha a assinatura sob medida para você

Compre o plano Standard por apenas € 29,99 por mês. É a solução mais vendida de todos os tempos. Inclui todos os jogos da Serie A TIM, Serie BKT e Serie C. Poderá desfrutar da UEFA Europa League e da UEFA Conference League. O preço também inclui LaLiga Santander, Eurosport 1 + 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Você pode registrar e assistir até 6 dispositivos simultaneamente em uma rede doméstica. entre para dazen Um máximo 2 dispositivos de uma vez em mesma internet. Terá sempre o melhor entretenimento desportivo à medida dos mais exigentes.

Compre PIANO PLUS por apenas € 44,99. Você tem o mesmo conteúdo do anterior, mas pode registrar até 7 dispositivos. Assista simultaneamente em 2 redes domésticas de internet e acesse a plataforma com max 2 dispositivos ao mesmo tempo também em diferentes redes de internet.

Característica escolher dazen Como seu parceiro de streaming de conteúdo esportivo, não se trata apenas de uma programação rica. Na verdade, graças à sua assinatura, você também terá acesso do exterior porque é compatível com A possibilidade de transporte transfronteiriço. Especificamente dos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República do Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia e Portugal Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Suécia.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preço após a publicação.