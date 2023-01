Art Night – Rai Media Office

A obra de um dos mais extraordinários estúdios de arquitetura do mundo: “Inside Renzo Piano Building Workshop” conta o documentário Francesca Molteni, dirigido por Claudia Adragna e Davide Foa, transmitido na quarta-feira, 18 de janeiro, às 21h15, em primeira exibição na Rai 5 para ” Noite de Arte Com Neri Marcourier. A oficina de piano de Renzo é um laboratório, na verdade uma oficina de estilo italiano, um lugar onde a pesquisa, a experimentação e a produção em massa acontecem. Aqui criamos e discutimos, modelos como pensamento lógico são desenvolvidos à mão; Porque, como Piano sempre diz: “Se algo não se sustenta sozinho, não vale a pena o esforço para fazê-lo.” Trabalhamos em equipe, como em um canteiro de obras: “Um canteiro de obras com ideias ao lado de um canteiro de mãos e um canteiro de pedras”.

“Conseguimos entrar como espectadores atentos”, explica Francesca Molteni, “um dos mais importantes estúdios de arquitetura do mundo. O que acontece aqui é um milagre de criação: desde os esboços do projeto até a força física do canteiro sob construção. Por trás de tudo isso está a presença de Renzo Piano, inspirador de ideias, com duas de suas maiores qualidades: ser um mentor ao se distanciar de um projeto, e sua extraordinária capacidade de visualizar um problema e encontrar a melhor solução.”

(Renzo Piano)

O documentário mostra o método de uma “oficina” de piano: o que acontece nos estúdios de Punta Nave em Gênova e em Paris, nos canteiros de obras – na Europa, na Ásia, na América – nas reuniões de negócios dentro do estúdio e nas entrevistas com consultores e clientes.

Cinco projetos foram selecionados e acompanhados durante 18 meses em diversas fases de concepção e realização: O Museu Acadêmico do Cinema de Los Angeles, Califórnia, inaugura em 2021, um canteiro de obras altamente representativo (a fábrica fictícia); Portal de ciência do Cern em Genebra, na Suíça, ainda em construção, um canteiro de obras com alto conteúdo comunitário (The Science Factory); O site da Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay, concluído em 2020, em um grande parque com alto conteúdo educacional (Knowledge Factory); Snf Thessaloniki General Hospital em Esparta, Grécia, canteiro de obras sustentável com alto conteúdo humano (The Sanitary Factory); Marunouchi Tokio Marine em Tóquio, um canteiro de obras tecnológico no meio da cidade com alto conteúdo simbólico (fábrica de trabalho).

Cinco lugares diferentes, três continentes e cinco contextos socioambientais pouco têm em comum, exceto no estilo da oficina de piano de Renzo.