Compromissos em Fremantle. CEO da Ondarza no sul da Europa, CEO da Schlick no norte da Europa

Jaime Ondarza junta-se à Fremantle como CEO, Sul da Europa. Ao mesmo tempo, o grupo também anunciou a nomeação de Georgette Schleck como Chief Executive Officer, Norte da Europa.

Ondarza e Schlick se reportarão a Andrea Scosati, Diretora de Operações e CEO do Grupo Fremantle, Europa Continental.

Com sede em Roma, a Ondarza supervisionará as operações de fabricação da Fremantle na Itália, França, Israel (Abot Hameiri), Portugal e Espanha. Com sede em Amsterdã, Schleck supervisionará as operações de fabricação da Fremantle na Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Polônia.

Jaime Ondarza ingressou na ViacomCBS Networks International em junho de 2020, trazendo consigo mais de 22 anos de experiência internacional na indústria de mídia e entretenimento. De facto, Ondarza ocupou cargos de gestão de longo prazo em várias empresas deste setor, como a Warner Media, como Vice-Presidente Sénior e Diretor Geral, Sul da Europa e África, e a Boeing. Foi o próprio Ondarza quem fundou o Boing, o canal gratuito para crianças nascidas da JV entre a Mediaset e a Warner Media: após os excelentes resultados obtidos na Itália, o Boing foi lançado posteriormente na Espanha e na França. Ondarza também foi responsável pelo lançamento do App Boing, o primeiro serviço de streaming.