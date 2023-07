Uma Sheila presa revela um segredo que choca Ridge

confronto Em novos episódios de Lindo O mesmo número de nós finalmente voltará para casa para se estabelecer. Sheila vai cair em Steffi e sua armadilha As consequências serão terríveis Não apenas para eles, mas também para o resto das famílias Forrester e Logan. O que vai acontecer nos episódios da próxima semana da novela Canal 5? Vamos descobrir as prévias das parcelas de 10 a 16 de julho.





segunda-feira, 10 de julho

Sheila caiu na armadilha para Stevie e vendo que não há saída, ela é forçada a confessar. Imediatamente depois, ele foge de suas responsabilidades e até se apega a Taylor, que explicitamente lhe pede ajuda, evidentemente sem resultado. Steffy não lhe dá trégua e um confronto dramático termina com Sheila tendo que desistir e admitir tudo o que fez.

Terça-feira, 11 de julho

Diácono vai para casa da esperança, onde também encontra Brock e conta para mãe e filha como a história se desenvolveu, e tudo o que acontece na casa do penhasco entre Stevie, Sheila e até Taylor. Enquanto isso, o confronto entre a sogra e a nora se intensifica e Sheila acusa Stevie de ser o verdadeiro responsável pela morte de Finn, devido à atitude que ela teve para com ele que provocou uma série de acontecimentos que culminaram na morte de Finn. tempo com a morte de seu filho.

quarta-feira, 12 de julho

Sheila, encurralada, agora ataca Steffy, uma mudança de opinião e a acusa de ser a causa da morte de seu filho. Ela foi expulsa, mas queria tirar a nora do caminho. enquanto Taylor ficou chocado O que surge quando Ridge tenta manter a calma para evitar que a situação piore. Enquanto isso, Brooke e Hope ficam chocadas ao saber que Sheila salvou a vida de Taylor.





quinta-feira, 13 de julho

O confronto entre os Forresters e Sheila na casa do penhasco fica cada vez mais acalorado, e até mesmo Ridge, que a princípio decide manter a calma, ataca a mulher, acusando-a de ter assassinado sua filha. Em resposta, Sheila admite que não lamenta nada por Stevie, mas apenas por ter perdido o filho. Mas, no final, Sheila dará o passo errado: no meio da discussão, ela vai contar o que aconteceu em Véspera de Ano Novo E Ridge forçará sua filha a contar tudo o que sabe sobre o evento que acabou com seu casamento com Brooke. Nesse ponto Sheila tentará escapar, mas seu destino é o aprisionamento em vão.

sexta-feira, 14 de julho

Depois de capturar Sheila e ouvir a verdade Ridge corre para a casa de Brock Para contar a ela tudo sobre a armadilha de Stevie, a confissão de Sheila sobre a morte de Finn, mas acima de tudo sobre a véspera de Ano Novo.

sábado 15 de julho

Brooke fica chocada com o que Ridge conta a ela ao descobrir que na véspera de Ano Novo, Sheila elaborou um plano para destruí-la, o que levou ao fim de seu casamento. Agora, porém, a mulher deve entender o que Ridge quer fazer e perguntar se, à luz da verdade que veio à tona, ela quer tentar reatar ou não. Enquanto isso, na casa do penhasco, Stevie e Taylor estão preocupados para o que vai acontecer.