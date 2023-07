Assista a filmes no domingo, 9 de julho, no horário nobre e tarde da noite

(drama, história)filme de Roland Joffe, estrelado por Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McNally, Aidan Quinn, Sherry Longy, Ronald Pickup, Chuck Law, Liam Neeson, Daniel Berrigan, Rolf Gray, Tony Lone, Asunción Ontiveros, Joe Daly, Percilio Moya e Sigifredo Ismare.

o enredo do filme: América do Sul, 1750. Padre Gabriel, um jesuíta espanhol, entra na floresta tropical e sobe as espetaculares Cataratas do Iguaçu com a intenção de converter a comunidade guarani ao cristianismo. A princípio, os índios são hostis, mas quando padre Gabriel toca sua flauta, eles são conquistados e acolhidos entre eles. Em pouco tempo, os jesuítas criaram a Missão São Carlos, comunidade na qual prestou assistência material e espiritual aos guaranis, a fim de libertá-los da escravidão. O traficante de escravos Rodrigo Mendoza ganhava a vida traficando indígenas, que depois vendia para plantações próximas. Um dia, após encontrar sua noiva na cama com seu meio-irmão mais novo, Felipe, Mendoza o mata em um duelo. Ele é absolvido, mas sua consciência o atormenta.

Consolado pelo padre Gabriel, Mendoza decide acompanhar os jesuítas à missão, carregando um pesado fardo contendo seu escudo e espada como penitência. Ao chegar aos guaranis, os índios o receberam com ternura, apesar de reconhecerem seu opressor. Depois que Mendoza se mudou, ela começou a ajudar na missão. Com o tempo, ele fez seus votos e se tornou um jesuíta sob a liderança do padre Gabriel e seu colega, padre Fielding.

Pouco depois, chega o enviado papal, o cardeal jesuíta Altamirano, para nos dizer que a área onde se situam as missões passou da jurisdição espanhola para a portuguesa: ordena, portanto, o encerramento da missão San Carlos e exorta os guaranis a saírem o lugar.

Padre Gabriel e Mendoza, sob ameaça de excomunhão, anunciaram sua intenção de defender a carta. No entanto, eles estão divididos sobre como fazer isso: de maneiras muito diferentes, eles tentarão bloquear o avanço das tropas espanholas e portuguesas…