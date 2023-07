Laura Freddy, anos depois, finalmente revela uma história do passado: ‘Não era uma questão de amor’ | É sobre um líder famoso

Anos depois, Laura Freddy revela a verdade sobre o que aconteceu com o conhecido maestro e diz que não era uma questão de amor.

Onde você estava Laura Freddy A ex-estrela do criador Isso não é uma opinião? Todos nos lembramos dela entre as centenas de garotas que fizeram televisão no programa Gianni Boncompagne.

Do mesmo programa hoje saíram as caras conhecidas que fizeram da televisão o seu ofício âmbar Angiolini, Miriana Trevisan, Claudia Guerini, Sabrina Impactori E muitas outras coisas. Cada um deles seguiu seu próprio caminho, e o mesmo frio Lançou-se na carreira televisiva participando em vários programas desde aquele longínquo início em 1992.

Depois de um ano no Girls, ela foi promovida a apresentadora do programa e, desde então, sua carreira está em alta. De fato, em 1994 pousou em uma mesa notícias de tira Ao lado de seu ainda ótimo namorado, morena Mirjana Trevisan.

Até o ano 2000 permaneceu na crista da onda, depois suas aparições começaram a diminuir e se dedicou principalmente a apresentar noites. Durante vários anos voltou a ser reconhecida nos espectáculos mais populares e desde o ano passado é convidada regular do The Living Room at Serena Burton Hoje é outro dia.

Vida privada

durante sua vida Laura Fria Ele teve algumas histórias com nomes conhecidos como o apresentador Daniel Bosari E jogador de futebol Fábio Galante. ela era casada com Cláudio Casavecchia Por dois anos, de 2006 a 2008 e o acompanha até hoje Leonardo D’Amicoex-campeã de vôlei de praia que tem uma filha, Jennifer, nascida em 2018.

Mas no passado de Showgirl também havia um nome muito famoso. Uma história com um maestro conhecido que deu muito que falar na hora que acabou, hoje finalmente está aí frio Admita a verdade.

Laura Freddy: A verdade sobre a história passada

Laura Fria Ele tinha uma longa história com a peça Paulo Bonolisconhecido na época não é o raio. Um enredo que durou cinco anos em 1995 e deixou um gosto ruim na boca dos fãs que esperavam que continuasse. para Ele disse Finalizado A mulher explicou: “Eu tinha 19 anos e ele era 11 anos mais velho que eu … Infelizmente não atingimos a idade. Eu era muito jovem, ele teve alguns problemas com seu casamento anterior na América e filhos pequenos. Mas eu queria me casar e ter filhos”.

Enquanto um Além disso Reconhecer quando separados: “Não era uma questão de amor: suponha que não nos demos bem com os tempos. Mas não tenho nada a culpar, até porque estamos falando de idade de vinte e seis anos atrás!”