Assista à transmissão ao vivo do Grande Prêmio da Inglaterra

Tudo pronto para mais um fim de semana destinado a Fórmula 1. Hoje estamos em Silverstone Pela décima etapa deste campeonato mundial. O Grande Prêmio da Inglaterra é um dos eventos mais celebrados e esperados. Ele certamente não será negado mesmo com a nova temporada de 2023.

Aqui está o calendário do Grande Prêmio de Silverstone:

sexta-feira, 7 de julho de 2023

09h45 Prática F3 Estilo Livre

11h05 Treino livre da F2

13h30 F1 Treino Livre 1

15:10 Qualificatórias F3

16:05 Qualificatórias F2

17:00 F1 Treino Livre 2

10h20 F3 Sprint

12:30 Treino Livre F1 3

14:15 F2 Corrida de Velocidade

16:00 Qualificação F1

09:20 Recurso F3 Race

10h55 Recurso da corrida de Fórmula 2

16:00 Corrida de F1

Fórmula 1: Desfrute de streaming sem buffer

Com a NOW TV você tem a oportunidade de assistir Fórmula 1 Onde você quer. E se você perder uma corrida ao vivo, sempre poderá assisti-la ou assisti-la novamente sob demanda. No entanto, se você deseja obter um fluxo sem cache Você definitivamente precisa instalá-lo em seus dispositivos NordVPN, hoje a um ótimo preço. Graças a esta VPN e seus servidores, você sempre terá largura de banda ilimitada.

Ele também fornece forte segurança em trânsito quando conectado a redes WiFi ou HotSpots desconhecidos. Desfrute do seu conteúdo favorito sem riscos. Com efeito, com um Assine AGORA televisãode acordo com Regulamentos de execução sobre a possibilidade de transporte transfronteiriçotrouxe para a Europa o mesmo catálogo disponível na Itália.

Dependendo do Passe que você ativou, você poderá acessar o aplicativo sem restrições geográficas Agora TV dos mesmos dispositivos que você costuma usar e escolha o programa que deseja assistir, Sem custos adicionais Nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca República, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preços após a publicação.