Yaman pode acreditar, sua ex-namorada está de volta à Itália!

Demet Ozdemir retorna à Itália como uma surpresa e Kan Yaman não consegue acreditar, pois a verá nos próximos meses.

No sabão turco sonhadores Tornou-se um dos mais queridos pelo público europeu, e todos se perguntavam se haveria uma alquimia especial entre eles. Iêmen pode E Demet Ozdemir Foi fruto de um amor louco mesmo fora do grupo. Os dois atores sempre evitaram cuidadosamente descrever seu relacionamento, embora a mídia turca os tenha colocado em situações ambíguas mais de uma vez na época. Agora, anos depois, Demet retorna à Itália E eu não posso acreditar.

Demet Ozdemir aterrissa no Canal 5

Linda, talentosa e muito simpática Demet Ozdemir Ela é uma das atrizes turcas mais amadas do mundo. Seu sucesso se deve em grande parte à novela Erkenci Kus (sonhadores) em que você vê o papel de Sanem Aydın lado a lado Iêmen pode. Enquanto Demet interpreta uma jovem cheia de sonhos e romance, Can interpreta The Dark e Gruff Can Divit, chefe de uma agência de publicidade inovadora, que se verá questionando toda a sua vida pelo amor de Sanem. lá sabão Foi um grande sucesso de público na Turquia e depois na Europa, especialmente na Itália, onde foi muito popular no Canal 5, onde os dois protagonistas se veem obrigados a explicar a natureza extraordinária da alquimia: todos têm certeza de que Entre Demet Foi Amor.

O ator turco deixou claro que não tem nada além de muito carinho e apreço pelo colega, mas a mídia não desistiu por um momento da ideia de que há mais entre eles, mesmo assumindo O casamento é cancelado no último minuto Minutos por causa das possíveis traições do Iêmen. Em suma, ainda que pareça improvável que não houvesse sequer uma ligeira admiração pelo grupo, neste momento é impossível atribuir uma. Sobre Can e Demet, como ambos negaram veementemente. Mas o que vai acontecer agora que Ozdemir está prestes a voltar para a Itália?

Yaman pode encontrar Demet Ozdemir?

Depois de uma longa ausência Demet Ozdemir está prestes a voltar para a Itália Com sabonete Minha Casa Meu Destino. Baseado em uma história real, a nova série de TV turca se concentra em Zeynep, uma menina de origem humilde que é adotada por uma família rica e descobre a verdade sobre sua infância estar a um passo de um casamento de conveniência arranjado por seus pais adotivos.

Finalmente, os fãs poderão se apaixonar novamente pelo personagem que você interpreta Dimit que é sempre capaz de dar grande profundidade às suas atuações. Mas a transmissão da série também pode determinar o retorno da atriz à Itália, possivelmente como convidada em Verissimo, e o que ela fará a seguir. Iêmen pode Quando ele sabe que pode conhecê-la? Relacionamento ou não, quem sabe se o ator turco tentará cumprimentar o antigo colega que entretanto está cada vez mais distante de marido de Oguzan Koc.