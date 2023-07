Giffoni 53, a partir de 20 de julho apresentou prévias e eventos especiais

Roma, 7 de julho. (askanews) – De 20 a 29 de julho, 6.500 Giffoni de 30 países serão os campeões do 53 Giffoni Film Festival: este ano há 150 trabalhos em competição de 35 países, incluindo a Itália, e 50 estão em competição. Entre os filmes italianos esperados está também “O Século Mais Belo da Minha Vida”, de Alessandro Bardani, com Sergio Castellitto, Valerio Londini, Carla Signoris e música original de Brunori Sass.

Quatro prévias desta edição: a estreia de Claudio Besio com “A última vez que fomos bebês”; “Estamos a anos-luz de distância”; “Estrelas do Torneio – Desafios do General Carlo Alberto Dalla Chiesa” e a nova aventura da Disney “Casa dos Fantasmas”. Serão 20 eventos especiais este ano: entre eles, a segunda temporada de “DI4RI” com a Netflix, a tão aguardada “Barbie” de Greta Gerwig, “Blanca – Segunda Temporada” com Maria Chiara Giannetta, “Stranizza D’Amuri” com Giuseppe Fiorello e “Fantástico 5” com Raoul Bova.

A Giffoni nunca faltam atores, diretores e favoritos das crianças: mais de 200 talentos chegarão, incluindo Carlo Verdoni, Mario Martone, Antonio Albanese, Matt Smith, Asa Butterfield, Massimiliano Gallo, Sidney Sibilia, Simona Tabasco, Caterina Guzzanti, Matteo Paolello e Giacomo Giorgio.

Além disso, 250 caras com menos de 30 anos serão campeões no IMPACT! Eles conhecerão homens e mulheres da ciência, entretenimento, empresa, cultura e esporte, como Erri De Luca, Joe Bastianich, Massimo Bisotti, Costantino Della Gherardesca e Guido Maria Brera.

O presidente da região da Campânia, Vincenzo De Luca, abrirá no dia 20 de julho, que conhecerá os giffoners; Na abertura haverá uma mensagem em vídeo da Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Ela se reportará à Ministra de Universidade e Pesquisa, Anna Maria Bernini. Matteo Bentedosi, Ministro do Interior; Giancarlo Giorgetti, Ministro da Economia e Finanças; Andrea Abodi, Ministra dos Esportes e da Juventude. Giuseppe Valdetara, Ministro da Educação e do Mérito; Edmundo Cirelli, Vice-Ministro das Relações Exteriores e Cooperação Internacional; Lucia Borgonzoni, Subsecretária do Ministério da Cultura. Maurizio de Lucía, Promotor Público da República de Palermo; Barbara Floridia, presidente do Comitê de Supervisão de Ray; Sobre o Presidente do Brasil Lula.

22 artistas musicais e 10 shows ao vivo se apresentarão com talentos como Rosa Chemical, Junior Cally, Ermal Meta, The Kolors, Angelina Mango, Alfa, Federica Carta, Luigi Strangis, GIANMARIA, Follya, Diss Gacha, Maninni, Emmanuel Aloya, Merck & Cremont.

E novamente as atividades atribuídas ao setor social e terciário,

workshops, atividades de entretenimento para famílias (como o Giffoni Food Show: 30 food bloggers, confeiteiros e mestres pizzaiolos reunirão o público para fazer campanha em favor da alimentação adequada) e mais de 20 projetos especiais com fundações, associações e empresas. Entre eles estão o Impacto Giovani com o Departamento de Políticas da Juventude e Função Pública Inclusiva e atividades com o Fundo de Asilo, Migração e Integração do Ministério do Interior.

A 53ª edição – cujo tema é “indispensável para o crescimento das sociedades e para o desenvolvimento das regiões, para provocar mudanças, difundir ideias, alimentar sentimentos, trocar valores” – foi apresentada na Casina Vanvitelliana em Bacoli (Nápoles), foi usado muitas vezes como filme e aparelho de televisão. A região da Campânia é a principal parceira da Giffoni, à qual se soma o apoio do Ministério da Cultura.

“Hoje escrevemos mais uma página que destaca ainda mais o compromisso que todos devemos reforçar para apoiar os adolescentes em dificuldade – explicou o fundador da Giffoni, Claudio Gubitosi -, quero lembrar a todos aquele famoso mandamento humanitário e moral que François Truffaut me confiou em 1982. Esta frase manuscrita “De todos os festivais de cinema, o Festival Giffoni é o mais importante”, hoje transpassa 41 anos depois em nosso encontro e nas iniciativas que serão desenvolvidas durante o evento. Necessário, acrescentemos “indispensável” o triste e registros dramáticos, notícias e eventos que às vezes nos apavoram Que cada vez mais incluem menores, nos impulsiona cada vez mais a fornecer ferramentas de leitura e compartilhamento para gerações que vivem apenas em seu pequeno mundo que às vezes perturba, mas destrói a si e aos outros.Giffoni tem feito faz parte há mais de meio século onde a luz, a beleza e a energia positiva que poluem a todos nestas gerações é um forte antídoto para o tédio e a violência desnecessária.”