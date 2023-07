A dupla fuga do marido, Marco Benedetta Rossi, encantou todos os italianos. Isso é o que eles fizeram.

Russo abençoado! Ela é a madrinha de deliciosas receitas italianas. Todos a conhecem e a amam loucamente. A mulher mora fora da cozinha Jamila Love Affair com seu parceiro Marco. Hoje em dia, os dois têm postado fotos de sua segunda fuga amorosa no Instagram. Nenhum casamento será tão romântico quanto o deles! Foi isso que os dois fizeram.

Todos nós tentamos, pelo menos uma vez, reproduzir deliciosas receitas Pela talentosa Benedetta Rossi.

Além de agora ser uma professora para todos nós, a mulher Ele costuma compartilhar sua vida privada nas redes sociais Onde é especialmente popular. O que todos talvez não saibam é que a chef tem um casamento feliz com seu companheiro, Marco. os dois vivem Uma relação capaz de fazer todos sonharem Eles parecem mais apaixonados do que nunca. Apenas estes dias, o casal decidiu Para renovar os votos matrimoniais. Uma escolha muito romântica que emocionou a todos.

depois Triste luto por sua avó Blandina, a mulher decidiu que queria experimentar um pouco de alegria novamente. Isso é exatamente o que ele fez.

Amor sem precedentes com seu amante, Marco

Agora estamos acostumados a ler notícias de figuras públicas que decidiu se casar pela segunda vez Depois que seu antigo relacionamento terminou mal. Para Benedetta Rossi, a mulher decidiu sim se acompanhar duas vezes, Mas com o mesmo cara! A mulher literalmente enlouqueceu de alegria e o folheto da cozinheira nessas horas Recebeu muitos comentários de apreciação.

mas Onde os dois foram celebrar a renovação dos votos? É um lugar assustador que fez todos sonharem.

O lindo casal em uma bela praia no Havaí

Para celebrar esta doce renovação do seu amor, Marco e Benedetta Eles voaram direto para o Havaí. Pelas fotos postadas pela mulher, vemos os dois sentados em uma praia tropical, com colares de flores no pescoço.

O site foi definitivamente altamente segmentado, como foi há exatamente dez anos, Marco pediu Benedetta em casamento no Havaí. Uma bela fuga que com certeza fez o coração de muitos italianos derreter.

Resumindo, o casal era formado pela cozinheira e o marido com certeza Declaração de amor Não pode passar despercebido!