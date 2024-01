Mahmoud e Blanco da Itália são convidados de Maniskin

A cortina cai na última noite deFestival Eurovisão da Canção 2022. Entre os programas exibidos na televisão esta noite – Sábado, 14 de maio – Ele transmite lá o último É uma competição de canto onde todos os vencedores competem nos festivais nacionais dos principais países europeus.

A edição de 2022, a 66ª na história do evento musical, aconteceu na Itália, justamente no Pala Olimpico de Torino, e é exclusiva da Rai 1 que vai propor esta noite na televisão. direto Fornecido mundialmente por Laura Pausini, Alessandro Cattelan E Mika Embora haja comentários para a Itália como no ano passado Gabriel Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico. Aqui então tudo Prévias Nas escadas, Finalistas (Incluindo nós Mahmoud e Blanco), FavoritoConvidados, regras Transmissão de Tv E coordenação de televisão e rádio para acompanhar o episódio Final da Eurovisão 2022.

Eurovision Song Contest 2022: prévias finais, cantores, escalação

Depois da noite ao vivo as semifinais Na Rai 1 da final do Eurovision Song Contest 2022 Que se realiza este ano no Pala Olimpico de Torino, e é uma edição importante que esperamos que seja um sinal de saída da pandemia e das suas restrições. Na primeira semifinal, os 20 cantores que vão integrar os Big Five (França, Alemanha, Itália, Inglaterra e Espanha) são promovidos nesta ordem de atuação: República Checa, Roménia, Portugal, Finlândia, Suíça, França, Noruega. , Arménia, Itália, Espanha, Ucrânia, Alemanha, Lituânia, Azerbaijão, Bélgica, Grécia, Geórgia, Islândia, Moldávia, Suécia, Austrália, Reino Unido, Polónia, Sérvia, Estónia.

Eurovisão 2022: finalistas

Os elegíveis para a final são/foram:

Alwan e Ahiz Com Volyn para a França,

Com Volyn para a França, Mahmoud e Blanco para Itália com “Brevedi”,

Malik Harris Para a Alemanha com “Rock Stars”,

Para a Alemanha com “Rock Stars”, Chanel Para Espanha com «SloMo»

Para Espanha com «SloMo» Sam Ryder Para o Reino Unido com “SPACE MAN”.

Estes são os dez finalistas da primeira semifinal:

Cerveja Marius com Os meninos estão chorando (Suíça)

com Os meninos estão chorando (Suíça) Rosa Lynn com pop (Armênia)

com pop (Armênia) resistor com Mio Hakande Sol (Islândia)

com Mio Hakande Sol (Islândia) Mônica Liu com estou emocionado (Lituânia)

com estou emocionado (Lituânia) Maru com Saada, Saada (Portugal)

com Saada, Saada (Portugal) Subwoofer com Dê uma banana a esse lobo (Noruega)

com Dê uma banana a esse lobo (Noruega) Amanda Georgia de Tenfjord com Nós morremos juntos (Grécia)

com Nós morremos juntos (Grécia) Orquestra Kalush com Stefania (Ucrânia)

com Stefania (Ucrânia) Zbod si Zdub e Fratii Advahov com Trinitol (Moldávia)

com Trinitol (Moldávia) S10 com Dívida (Holanda)

Estes são os dez finalistas da segunda semifinal:

Jeremy Mackeys com Sinto sua falta (Bélgica)

com Sinto sua falta (Bélgica)

Nós somos Domi com As luzes estão apagadas (República Checa)

com As luzes estão apagadas (República Checa) Nader Rostamli com Volte (Azerbaijão)

com Volte (Azerbaijão) Oshman com rio (Polônia)

com rio (Polônia) Rasmus com Jezabel (Finlândia)

com Jezabel (Finlândia) Steven com Esperanças (Estônia)

com Esperanças (Estônia) Sheldon Riley com Não é a mesma coisa (Austrália)

com Não é a mesma coisa (Austrália) Cornélia Jacobs com Segure-me mais perto (Suécia)

com Segure-me mais perto (Suécia) Wrs com Liga para mim (Romênia)

com Liga para mim (Romênia) Construta com Em um corpo saudável (Sérvia)

Eurovisão 2021 hoje na TV e ao vivo – convidados Måneskin

o Maniskin , os convidados da noite final, regressam ao Festival Eurovisão da Canção. banda de rock romena, Damiano David (vocal), Victoria De Angelis (baixo), Thomas Raggi (guitarra), Ethan Torcio (bateria) Comecei ontem no “SUPERMODEL”.

Vídeo – Toto Cutogno vence o Eurovision 1990

Vídeo – música “Zitti e buon” de Manskin

Regras: Como o Festival Eurovisão da Canção será transmitido esta noite?

Mas quais são as regras do Festival Eurovisão da Canção? Este não é um mecanismo intuitivo e imediato, porque a canção que vencerá o festival europeu será determinada por uma dupla decisão envolvendo Júris nacionais E a Transmissão de TV Eurovisão 2022 Que será aberto em todos os países participantes.

O regulamento estipula que diferentes países não podem votar nos seus representantes e, portanto, nem os telespectadores italianos nem o júri nacional poderão determinar as suas preferências por Mahmoud e Blanco.

Conforme referido, o mecanismo de votação é composto por 50% da audiência obtida através de emissões televisivas e 50% por um júri de especialistas. Os resultados do júri são adicionados aos resultados Transmissão de Tv Essa noite Determine o vencedorFestival Eurovisão da Canção 2022. Aqui estão os canais através dos quais você pode participar da transmissão televisiva:

Transmissão de TV com ligação telefônica: Basta ligar de um telefone fixo para 894.222 e inserir o código de identificação do concorrente (que será contactado durante a noite)

Basta ligar de um telefone fixo para 894.222 e inserir o código de identificação do concorrente (que será contactado durante a noite) Transmissão de TV via SMS: Isto só pode ser feito a partir de um telemóvel, enviando um SMS para o número 4754750 com o número de identificação do artista.

Isto só pode ser feito a partir de um telemóvel, enviando um SMS para o número 4754750 com o número de identificação do artista. Através do aplicativo: Ao descarregar a aplicação oficial do Eurovision Song Contest, disponível tanto para iOS como para Android, será possível expressar as suas preferências pelos vários artistas.

Eurovisão na TV hoje à noite: canal, horário, transmissão ao vivo e sob demanda

seguir Festival Eurovisão da Canção 2022 ao vivo na TV Você terá que sintonizar hoje à noite na TV (14 de maio) na Rai 1 a partir de 20h30. Você também pode acompanhar o Festival Eurovisão da Canção em transmissão ao vivo E então em Transmissão sob demanda Na plataforma Jogando rai. O evento será transmitido ao vivo pela Rai Radio 2.