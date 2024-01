Filmes e programas hoje, segunda-feira, 15 de janeiro

Que filmes e programas de TV vão passar hoje à noite, segunda-feira, 15 de janeiro? Vamos dar uma olhada na programação digital terrestre nas principais redes Rai e Mediaset juntos. Do terceiro episódio da série La Storia a um novo encontro com o Big Brother.

Como você lidou com essa “segunda-feira azul”? Você sobreviveu à torrente de pedidos pendentes no fim de semana? Bom, é hora de relaxar relaxando em frente à TV e escolhendo o que quer ver com nosso guia Esta noite na TV.

Vamos começar com Rai 1, onde a fantasia continua com os episódios três e quatro dataDirigido por Francesca Archibugi Com heróis Jasmine Trinca, Élio Germano E Ásia Argento. Ida Com o pequeno OssipeeEla foi forçada a se mudar para Petralata depois que um bombardeio destruiu sua casa em San Lorenzo. Aqui eles conhecem um trabalhador de mármore Giuseppe Cucciarelli E a família apelidada Mil, porque são muitos. enquanto Nino Juntou-se aos revolucionários, abraçou as suas causas e também tentou envolver Giuseppe nos seus planos de luta contra os alemães.

Passemos ao Canale 5 onde o compromisso semanal continua com o reality show que ele lidera Afonso Signorini, Grande irmão. A expectativa é grande pelo resultado da transmissão televisiva, que será preliminar e assim anunciará a despedida de um dos oito candidatos: Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Sergio Dutavi, Stefano Melli, Paolo Masella, Rosanna Fratello, Federico Massaro E Mônia La Ferreira. A julgar pelas informações preliminares da pesquisa, parece quase certo que Beatrice pode respirar aliviada.

Finalmente, a terceira Euforia da 6ª temporada começa novamente em novembro Grande Pequena Itália Conduzido por um empresário e dono de restaurante Francesco Panella. O objetivo é encontrar os melhores restaurantes italianos no exterior que sirvam verdadeiras receitas tradicionais sem sucumbir à poluição local. Desta vez será pesquisado Europa O primeiro episódio nos levará a isso Ibizapara onde muitos italianos se mudaram, além de ser um destino densamente povoado para as férias de verão.

Hoje à noite na TV: Filmes da programação digital terrestre

Mas além das séries de TV, reality shows e programas de culinária, temos o cinema como herói da programação. Obviamente as nossas duas sugestões, começando pelo Rai Movie com grandes clássicos do cinema de faroeste, não podem ser esquecidas. Pendure mais alto. O filme foi o primeiro a ser produzido Empresa Malpasouma produtora que ele fundou Clint Eastwood Porque estou cansado de ver dinheiro desperdiçado em grandes produções. Fundada em 1967, a Malpaso produziu até agora quase 60 títulos com prazos e orçamentos muito mais curtos do que a maioria das outras empresas.

Em vez disso, o filme escolhido pela Alemanha para ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 2016 está sendo transmitido pela Cielo. O labirinto do silêncio. O curta-metragem é dedicado à sua memória Geert Voss, O tradutor Fritz Bauer, morreu de leucemia em 2014, poucos meses antes de a obra ser lançada oficialmente nos cinemas.

Fixe acima às 21h10 no Rai Film

Estamos em Oklahoma em 1889 e somos um cowboy Bom Cooper Clint Eastwood acabou de comprar gado. Mas um grupo de homens o acusa de roubá-lo e o condena a ser enforcado em uma árvore. Graças à intervenção do prefeito da cidade, que liderava um comboio de prisioneiros, ele foi resgatado e transferido para Fort Grant para julgamento. Felizmente, o verdadeiro culpado foi pego e Jed absolvido. Para acabar com sua sede de vingança, o juiz Adam Fenton Pat Hingle oferece a ele o papel de prefeito. A acusação só seria eficaz sob uma condição: se ele conseguisse rastrear aqueles que tentaram matá-lo, não teria que fazer justiça com as próprias mãos, mas os prenderia e os levaria vivos para a prisão.

Labirinto do Silêncio 21h15 na Cielo

Na Alemanha, em 1958, os jovens Johann Radmann Alexander Fehling é nomeado promotor público e sua primeira tarefa é lidar com relatórios de automóveis pouco atraentes. Um dia, ele presenciou em tribunal a comoção causada pelo jornalista Thomas Jenelka (Andrzej Szymanski), que afirma que um amigo seu reconheceu o professor como um ex-guarda de Auschwitz. Ninguém parecia preparado para processá-lo legalmente então Radmann levou o assunto ao Ministério Público Fritz Bauer (Gert Voss), que o incentiva a continuar as investigações. Assim, Johan e Thomas começam a encontrar provas e documentos que levam aos perpetradores, interrogando algumas testemunhas, mas o que acabarão por descobrir mudará o país para sempre.

Mais filmes em transmissão digital terrestre esta noite

Casamento em Paris 21h07 no Cine34 (Dirigido por Claudio Risi, com Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Paola Minaccione, Enzo Salvi, 2011)

21h07 no Cine34 (Dirigido por Claudio Risi, com Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Paola Minaccione, Enzo Salvi, 2011) O Poderoso Chefão – Parte Dois 21h14 On Iris (dirigido por Francis Ford Coppola, com Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, 1974)

21h14 On Iris (dirigido por Francis Ford Coppola, com Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, 1974) Beleza lateral 21h20 no La 5 (dirigido por David Frankel, com Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Peña, Helen Mirren, Jacob Lattimore, 2016)

21h20 no La 5 (dirigido por David Frankel, com Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Michael Peña, Helen Mirren, Jacob Lattimore, 2016) O atirador 21h20 na Rai 4 (Dirigido por Pierre Morel, com Sean Penn, Jasmine Trinca, Javier Bardem, Ray Winstone, Mark Rylance, Idris Elba, 2015).

21h20 na Rai 4 (Dirigido por Pierre Morel, com Sean Penn, Jasmine Trinca, Javier Bardem, Ray Winstone, Mark Rylance, Idris Elba, 2015). Mondocano 21h14 na Rai 5 (Dirigido por Alessandro Celli, com Alessandro Borghi, Denis Protobaba, Giuliano Soprano, Barbara Ronci, Josavat Vani, 2021)

21h14 na Rai 5 (Dirigido por Alessandro Celli, com Alessandro Borghi, Denis Protobaba, Giuliano Soprano, Barbara Ronci, Josavat Vani, 2021) Aqui está a garra! 21h09 no Twenty Seven (dirigido por Lasse Hallstrom, com Josh Gad, KJ Apa, Britt Robertson, Dennis Quaid, Peggy Lipton, Juliette Rylance, 2017)

Programas na TV hoje à noite

Mais duas sugestões antes de deixar vocês assistirem. Na Rai 2 encontramos um reflexo do show do comediante romeno Enrico Brignano em Enrico eu vou recomeçar sozinho. O showman se pergunta se o que ele se tornou é resultado de escolhas certas, um golpe de sorte ou um sinal do destino. Assim, para chegar à resposta final, ele viaja no tempo e no espaço, refazendo os caminhos que encontra, reencontrando velhos conhecidos e resgatando peças históricas de sua comédia.

Alternativamente no dia 20, ao vivo de Londres, à noite Os melhores prêmios de futebol oferecidos pela FIFAa cerimônia que premia Os melhores heróis do futebol Da última temporada. A emissora esportiva será a anfitriã da noite Reshmin Chowdhury O vencedor da Copa do Mundo FIFA, Thierry Henrique. São nove categorias que serão premiadas: Melhor Jogador de Futebol, Melhor Jogador de Futebol, Melhor Goleiro e Melhor Treinador. Além destes três prêmios especiais: o Prêmio Puskas para o melhor gol, o Prêmio Fair Play por comportamento inspirado nos valores de lealdade e justiça esportiva, e o Prêmio Torcedores para a melhor torcida.

Enrico eu vou recomeçar sozinho Às 21h20 no Al Rai 2

Às 21h20 no Al Rai 2 Os melhores prêmios de futebol oferecidos pela FIFA 2023 às 20h24 do dia 20

Para todos os demais filmes, séries e programas, convidamos você a conferir nosso guia completo do Tonight na TV.

A equipa editorial não se responsabiliza por quaisquer alterações de horário não comunicadas através das redes de televisão.