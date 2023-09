O anúncio após 27 anos de casamento chocou os fãs

Hugh Jackman (54 anos) e Deborra Lee Furness (67 anos) eram um dos casais mais poderosos de Hollywood, mas infelizmente, após 27 anos de casamento feliz, os dois decidiram Ele rompe seu relacionamento com E eles fizeram isso conhecido para eles Divórcio Através de um comunicado de imprensa do jornal as pessoas.





“Tivemos a sorte de compartilhar quase 3 décadas juntos Marido E esposa Em um casamento maravilhoso e amoroso. Nossa jornada está mudando agora e decidimos nos separar para buscar nosso crescimento individual. Hugh e Deborah disseram que se separaram pacificamente e que se amavam muito BomAlém disso família Ele sempre será o primeiro.





Vamos descobrir mais sobre eles romancePrimeiro encontro e filhos.









Hugh e Deborah: Primeiro encontro









Hugh Jackman E Deborra Lee Furness Eles se conheceram em 1995, no set da série de TV australiana Corelli. Deborah já era uma atriz consagrada, enquanto Hugh era um ator promissor recém-saído da escola de teatro. para’amor O conflito estourou entre os dois tão rapidamente que os levou ao altar menos de um ano depois. Apesar da diferença de idade (ela é 13 anos mais velha que ele), Hugh e Deborah sempre foram um dos casais mais próximos do mundo Hollywood.





Eles têm dois filhos, Oscar Maximilian Jackman (23 anos) e Ava Elliot Jackman (18 anos).

