Tudo o que você precisa saber sobre o clássico de amanhã

As luzes estão prontas para acender amanhã, sábado, 16 de setembro de 2023, dia em que competirão Inter de Milão. Há muita expectativa para este derby sazonal! O Milan já está em crise com aqueles que apoiam o Inter e aqueles que apoiam o Milan. Assista ao jogo completo via transmissão ao vivo com DAZN! Saiba que a um preço especial, graças a esta solução, você tem acesso direto ao mundo do esporte.

Na verdade, com uma assinatura você pode ver Seleção da Liga Italiana, Série BKT, Série C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, Futebol Internacional, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy. Além disso, graças aos regulamentos de execução Portabilidade transfronteiriçavocê poderá usar sua assinatura para DAZN O conteúdo italiano pode ser acessado de forma fácil, sem restrições e de forma totalmente legal nos seguintes países, que fazem parte do Espaço Econômico Europeu:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia . Portugal, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Suécia.

Isto é diferente se estiver a viajar para fora da UE ou não tiver acesso a transporte transfronteiriço. Neste caso você não conseguirá acessar Esportes Isso você normalmente vê em casa, mas verá programas que normalmente estão disponíveis no país em que você está Visita.

Inter de Milão: últimas notícias sobre o próximo clássico

Na prática, faltavam apenas algumas horas, menos de um dia, até o dia seguinte Dérbi sazonal Que testemunha duas equipes importantes competindo no Campeonato da Liga Italiana 2023/24. Assista à transmissão ao vivo da partida do Inter de Milão no DAZN! A partida estava marcada para começar amanhã Sábado, 16 de setembroem 18h. Essas duas equipes conquistaram 68 vitórias para o Inter, 44 vitórias para o Milan e 56 empates no total. Vamos agora dar uma olhada nas duas escalações possíveis:

Inter (3-5-2)

verão

Darmiano

De Vrij

Gravetos

Dumfries

maca

Calhanoglu

Mkhitaryan

Marco

Inchaço

Lautaro Martinez

Milão (4-3-3)

Minyan

Calábria

Thião

Como vizinho

Theo Hernández

Bochecha loftus

Krunich

Renderizadores

Pulísico

Jiro

Liao

