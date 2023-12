Matthew Perry, há um resultado de autópsia: “vestígios de cetamina”.

No final, a poltrona preta permaneceu vazia para sempre. Matthew Perry, o ator que deu caretas e risadas para Chandler Bing em Friends, morreu no dia 28 de outubro em sua casa em Los Angeles. A assistente o encontrou em sua jacuzzi, segundo o Tmz. Perry supostamente jogou pickleball na manhã de sábado e depois pediu a seu assistente para fazer uma tarefa. Quando voltasse, duas horas depois, ele já teria recuperado a consciência e ligado para o 911. Os serviços de emergência teriam sido alertados sobre uma possível parada cardíaca. Agora chegaram os resultados da autópsia.

Leia também: Matthew Perry morre aos 54 anos: Adeus a Chandler de Friends

Matthew Perry morreu devido aos efeitos da cetamina, um poderoso anestésico. Isso foi comprovado pelo exame realizado no corpo do ator de 54 anos, cujos resultados foram divulgados hoje. O médico legista do condado de Los Angeles disse na autópsia que Perry também se afogou na banheira de hidromassagem “aquecida na ponta da banheira” de sua casa, mas isso foi um fator menor em sua morte. Segundo o relatório, a doença coronária de que sofria e a buprenorfina, usada no tratamento de distúrbios opiáceos, também contribuíram para a sua morte.