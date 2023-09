Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sorteio hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023: números dos vencedores e chances de ganhar

Os sorteios da Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto de hoje estão ao vivo na Fanpage.it: números vencedores a partir das 20h com ganhos e probabilidades para os concursos desta noite. O grande prêmio de € 53,5 milhões está em disputa na SuperEnalotto para a combinação vencedora.

Sorteio de loteria ao vivo de hoje e números da SuperEnalotto

Ative as notificações para receber atualizações

bastante, Super enaloto E 10e loteria Hoje: Os números vencedores do sorteio de terça-feira, 12 de setembro de 2023, ao vivo na Fanpage.it a partir das 20h. Acompanhe os concursos de hoje em tempo real nesta página com os ganhos e probabilidades da SuperEnalotto: 53,5 milhões de euros em disputa para a equipe vencedora.

A combinação vencedora de seis números da SuperEnalotto ainda está no final do jogo e o prêmio em dinheiro continua aumentando: o concurso 119/23 desta noite está em disputa 53,5 milhões de euros. Ao vivo a partir das 20h em números bastanteentão os seis vencedores em Super enaloto Finalmente, os números da sorte 10e loteria Uma noite com códigos Simbolotto.

No final dos sorteios da SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023, Sisal e Lottomatica publicarão os ganhos e as probabilidades.

Sorteios Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto na terça-feira, 5 de setembro de 2023: números vencedores e probabilidades

Sorteio da SuperEnalotto hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023, números e combinação vencedora

Escalação vencedora da Super Enaloto: 28 – 84 – 26 – 41 – 81 – 47

Número selvagem: 70

Número de estrelas: 70

Grande Prémio: 53.500.000 Euros

Sorteio da SuperEnalotto hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023, é o primeiro da semana: o jackpot de 53,5 milhões de euros para a equipe vencedora. Os seis números vencedores da SuperEnalotto serão transmitidos ao vivo a partir das 20h: Ainda não há ‘6’ ou ‘5+1’ no concurso final no último sábado. No site oficial do Super enaloto É possível consultar os ganhos, probabilidades e Resultados do último sorteiojunto com o Winbox Awards de hoje.

Sorteio da loteria hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023, sobre os números sorteados

Aqui estão os números da loteria sorteados hoje em todas as rodas:

Barry: 53 – 31 – 42 – 11 – 62

Cagliari: 87-50-52-65-9

Florença: 13 – 57 – 10 – 61 – 65

Gênova: 55 – 57 – 20 – 46 – 32

Milão: 55 – 50 – 25 – 35 – 89

Nápoles: 88 – 7 – 72 – 82 – 89

Palermo: 18 – 79 – 22 – 13 – 50

Roma: 48 – 76 – 86 – 80 – 87

Turim: 32 – 70 – 54 – 50 – 82

Fuzil: 18 – 13 – 37 – 39 – 11

Nacional: 58 – 50 – 87 – 19 – 7

atenção: Você deve sempre verificar os números vencedores da Loteria no site oficial Lottomatica.

Sorteio da loteria hoje, Terça-feira, 12 de setembro de 2023: A partir das 20h, os números serão transmitidos ao vivo no canal “Il Gioco del Lotto” no YouTube para o primeiro concurso da semana. Mais tarde será a Lottomatica, que administra a loteria em nome deAgência Aduaneira e Monopóliospara comunicar os ganhos e probabilidades para consultar o boletim de apostas, com códigos Ícone pequeno hoje. O arquivo de sorteios de loteria está disponível aqui Números atrasados.

Os números vencedores da noite 10eLotto estão emparelhados com o sorteio da loteria de hoje

Os números 10eLotto para o sorteio noturno são: 7 – 10 – 13 – 18 – 20 – 25 – 31 – 32 – 42 – 48 – 50 – 52 – 53 – 55 – 57 – 70 – 76 – 79 – 87 – 88

O número dourado é 53, e o número dourado é 53, 31

Ganhos e probabilidades da SuperEnalotto hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023, resultados

Publicado antes Sisal Ganhos e probabilidades no sorteio da SuperEnalotto hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023: