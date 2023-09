Tokati, jogos abertos e cozinhas fechadas. De 14 a 17 de setembro

Tokatti, você está brincando na rua. Este ano não há cozinhas

Foi introduzido um antigo evento de jogo que se tornou Patrimônio Mundial da UNESCO. Existem áreas de entretenimento no Lungadige San Giorgio em vez de terraços

Portugal chega carregado de magia e alegria à 21ª edição do Tocati, que acaba de entrar no Registo da UNESCO, um reconhecimento que o torna uma referência mundial para todos os adeptos dos jogos e desportos tradicionais. De quinta-feira, dia 14, a domingo, dia 17, o centro da cidade será invadido por bailes e brincadeiras com milhares de veroneses e turistas, mas será Tocate sem cozinhas. “Os restauradores ficarão felizes”, brincou Paulo Avigo, presidente da Vintage Gaming Association, em entrevista coletiva. Mas a categoria não tem nada a ver com isso. O problema é organizacional, como explica o próprio Avigo: “As nossas cozinhas sempre foram geridas pela Autoridade da Feira do Arroz de Isola della Scala. Este ano, desde que o evento do arroz voltou à plena capacidade, fomos informados de que também não podiam garantir o compromisso da Tocatti. Talvez tenhamos descoberto isso um pouco tarde e não “Podemos encontrar uma solução diferente. Então Tocati não terá cozinhas este ano. Mas para a próxima edição já temos comunicações precisas”.

Assim, na zona do Lungadige San Giorgio, na zona que habitualmente era ocupada por plataformas de cozinha, existirão outras zonas de lazer.

A inauguração acontecerá na sexta-feira, 15 de setembro, às 18h, na Piazza Santa Anastasia.

“Tocati faz parte da história de Verona, mas tem um propósito adicional: superar a barreira entre gerações, num momento em que o diálogo e a escuta entre gerações se tornam cada vez mais complexos”, disse o prefeito Damiano Tomasi.

“Tokatti é a prova de como muitas vezes as coisas belas surgem fora das administrações e das cores políticas, porque dependem das pessoas que vivem na cidade, das nossas ligações emocionais, das nossas tradições, do que há de mais precioso em nós e sempre imaterial.”

A programação do evento foi apresentada esta manhã pela Assessora de Cultura e Relações com a UNESCO Marta Ugolini em conjunto com o Presidente da Associação Giochi Antiche Giorgio Paolo Avigo. A Universidade de Verona contou com a presença de Olivia Guaraldo, Presidente da Fundação Giorgio Zanotto, Paolo Zanotto e Vice-Presidente do Confcommercio Nicola Baldo.

Tomasi: É um renascimento cultural. Protagonista de Portugal com jogos

Prefeito: “É uma oportunidade para colocar as pessoas em diálogo e ajudá-las a superar barreiras entre gerações e culturas”. Avigo: “Queremos superar os danos da epidemia”

“A partir deste ano – confirma a Assessora de Cultura e Relações com a UNESCO Marta Ugolini – a UNESCO também está entre os organizadores do Tocate, que representa o momento central e mais visível do trabalho que se desenvolve ao longo de um longo período de tempo. . E que reúne diferentes instituições e associações numa equipa Big dedica-se a proteger conhecimentos e práticas que estão em perigo de extinção, porque a globalização e a difusão do entretenimento digital prejudicam a sobrevivência não só dos jogos tradicionais, mas também dos “comuns “Jogos que vivemos. Todos são usados ​​​​quando crianças. Portanto, diz o prefeito da cidade, Damiano Tomasi, temos uma grande responsabilidade porque devemos elevar o nível tanto na qualidade do projeto cultural quanto nas relações que são criadas entre as comunidades de jogos participantes do evento. Com efeito, os jogos têm uma capacidade excepcional de unir as pessoas, colocá-las em diálogo entre si e ajudá-las a superar barreiras entre gerações e culturas, em nome da diversão e do desejo.

“Os anos da epidemia – recorda o presidente da Associação Giochi Antichi, Giorgio Paolo Avigo – custaram muito às organizações, com uma diminuição do número de participantes em quase 30 por cento, aliás em vez de contar 15 mil jogadores, eles numeraram 4-5 mil. de honra ser Portugal. Esperamos que haja cerca de oitenta jogadores portugueses em Verona que irão disputar a partida com os italianos.”

Vamos ver alguns dos jogos tradicionais e surpreendentes que chegarão de Portugal nas praças e ruas de Verona.

O Jogo do Beto é uma brincadeira espontânea que também é praticada nas escolas nos intervalos das aulas ou em outros eventos lúdicos que envolvem crianças, adolescentes e famílias. Envolve defender uma posição, composta por três tacos de madeira bem espaçados, com outro taco, muito parecido com um taco de hóquei, que é usado para lançar uma bola de pano em um oponente.

O Jugo do pau, luta que se tornou uma arte marcial portuguesa, é uma espécie de esgrima portuguesa que utiliza, como único instrumento de treino, um bastão de madeira de um metro e meio de comprimento denominado “farabao” ou “bastão”.

E depois o Jogo das Malhas, que encontrou desvios expressivos no desenvolvimento local como ‘Na Base’ e ‘Chinquilho’ que seriam trazidos diretamente para Tocatì.

Entre o Fado e o bar, a cidade intervém

Haverá também jogos tradicionais de Belluno e Ciociara. Estacionamento San Zeno reabre

No entanto, entre as comunidades de jogos italianas, haverá comunidades que praticam, entre muitos outros jogos, o Belluno de To’ Vegna, onde os jogadores podem bater numa bola de borracha usando apenas os antebraços e as pernas.

O jogo da noz, que antes era passado apenas de mãe para filha, é hoje uma prática sem limites de género e idade que visa obter um saque rico com “bang”, ou seja, uma noz que não salta.

A puramente feminina Corsa con la Cannata baseia-se na antiga tradição de as mulheres carregarem uma ânfora cheia de água na cabeça sem usar as mãos, bem como no bastão Pugliese, uma arte marcial semelhante ao bastão siciliano. Como técnicas e lutas.

São muitos os eventos musicais e culturais, apoiados como todos os Tcatì pela Fundação Giorgio Zanotto representada pelo presidente Paolo, ex-prefeito.

Teatro Romano. Convidados de honra como as cantoras Ginevra De Marco, uma das artistas mais interessantes da cena italiana, e Teresa Salgueiro, cantora dos Madridos de 1987 a 2007, a voz poética de Portugal.

Música e Tokati. A onda musical chegará também a outras zonas de Verona oferecendo a magia do Fado e do Canto Llantiano. Osteria del gioco no Palazzo Forti, um espaço alegre onde são servidos produtos típicos veroneses.

O parque de estacionamento San Zeno também estará aberto – 216 lugares – quinta-feira 14h30/23h30 e a tempo inteiro nas restantes datas 8h30/23h30 – preço único – 5€ – para guardar a sua viatura.