Ilary Blasi destrói casamento de Francesco Totti com Noemi Pucci

A Noite Romana com Bastien Muller Ilary Blasey é linda com seu cabelo loiro e sorriso sexy e sexy. Nas histórias é mostrado como ela se prepara para a noite social entre os cabeleireiros e os testes de aparência no espelho, sem se importar com a operação que verá na frente de Francesco Totti em alguns dias. Ela é linda e apaixonada e uma longa noite de diversão a espera com suas irmãs e, claro, Bastien Muller. A dançarina e o empresário alemão estão juntos em Roma e fotografados em um restaurante em uma boa mesa de amigos dançando e rindo, lado a lado, mais como um casal do que como um teste.

Totti quer o centro desportivo de volta Enquanto se aguarda a partida sobre a separação entre Ilari Blasi e Francesco Totti, abre-se um novo capítulo que precisa ser reescrito em torno do caso do centro esportivo Lungarena dedicado ao ex-futebolista, mas na verdade administrado pela família Blasi. Parece que Totti não está mais no controle da administração do clube, mas quer recuperar a posse da Totti Football School, escola de futebol que leva seu nome. Os advogados de Francesco querem a expulsão da família Blasi, mas a história é complicada.

A cerimônia de casamento com Noemi Bocchi é delicada Se Ilary Blasi tivesse assinado um acordo de separação mútua, Francesco Totti poderia ter se casado com Noemi Pucci antes. Mas a incompreensão faz com que os planos do casal desapareçam e o sonho da flor de laranjeira dure mais tempo. Segundo o New Weekly, o atleta estava pronto para dizer sim a Pucci rapidamente, após um ano de relacionamento. Mas a duração do capítulo processual quebra os desejos dos dois amantes.