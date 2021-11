Dançando com as estrelas, problemas físicos algumas horas após o episódio: ‘Estou com dores por toda parte’

A vida dos personagens importantes de Dançando com as Estrelas é muito difícil, e só hoje vem a explosão de um competidor, que se queixa de dor em quase todos os lugares.

Este sábado é o quarto episódio de Dançando com as estrelas, Este ano estive envolvido em uma polêmica que tocou cada pequeno discurso. Do abandono de Al Bano – que ainda se diz ser apenas temporário – ao caso Mietta, até este verão, quando Millie foi atormentada por vários problemas com os dançarinos. Os problemas, porém, parecem estar longe do fim para os concorrentes do show e hoje chega uma explosão.

Problemas na frente de VIPs: Dançar com as estrelas é muito estressante

dançarinos Millie Carlucci Voltei ao trabalho para voltar à pista no sábado e dar o meu melhor, com uma competição cada vez mais acirrada. Entre eles também há Sabrina Salerno e o professor Samuel Peron, que estão começando a dificultar a competição entre outros casais.

Os dois, além de apresentarem excelente química, também melhoraram muito desde o início da competição; Ambos são, no entanto, muito agressivos e pretendem melhorar ainda mais. É por isso que se entregaram a sessões de treinamento exaustivas, sobre as quais Sabrina queria falar hoje.

“Estou com dores por toda parte, nem uma única parte do meu corpo não me machuca – A mulher confessou nas redes sociais – Tenho certeza de que Samuel vai me matar. ”Então os dois começaram a brincar de novo, com Salerno continuando a assediar a professora dizendo: Se alguma coisa acontecesse com ela, todos saberiam que era ele. No entanto, os dois estão atualmente em segundo lugar, atrás de Al Bano e Oxana Lebedew, mas devido aos desenvolvimentos recentes do cantor, isso pode prejudicá-los também.