Indiana Jones, um tripulante encontrado morto

Um membro da equipe do novo filme “Indiana Jones”, atualmente sendo produzido no Marrocos e estrelado por Harrison Ford novamente, foi encontrado morto em seu hotel em Fez. Este é Nick Cupac, 54, encarregado da montagem dos cenários e que trabalhou em vários filmes de Hollywood. The Sun relatou isso, revelando que as investigações atuais indicam que um homem morreu de causas naturais. Depois da tragédia que afligiu o set do filme ‘Rust’, que foi marcada pela morte da cineasta Alina Hutchins devido a um tiro acidental da pistola do ator Alec Baldwin, outro episódio dramático atinge o set americano.

Amigos elogiaram a risada contagiante e a sagacidade de Nick Kapak nas redes sociais. Um escreve: “Estou com o coração partido. Nick era um cara simpático.” Outro acrescenta: “Um dos melhores, me ensinou muito quando eu estava começando.” As filmagens pouco antes de sua morte mostram a equipe ensaiando a proeza de alta octanagem antes da chegada de Harrison Ford. O filme, que será lançado em 2023, enfrentou vários contratempos no tratamento, devido a Covid e diversos ferimentos.