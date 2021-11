O massacre absurdo de animais que são irresistíveis apenas para diversão

Cabeça de búfalo brutalmente abatida durante o festival hindu Gadhimai, na vila de Bariyarpur, Nepal – Ansa

Você já viu um animal sofrer ou sangrar? Quem tem em casa sabe o que é. Ele vive essa dor assim como nós, como animais. É incrível que seja um fato que ainda pode nos surpreender. O tema do direito dos animais à vida voltou ao primeiro plano em dois eventos recentes. Em primeiro lugar, recolheu assinaturas sobre a abolição do referendo anti-pesca, que começou no passado mês de Julho e somou 500 mil adesões, o que segundo alguns não foi muito anunciado, apesar de 80% dos italianos segundo um inquérito se oporem . A caçada. Mas sobretudo pelo que aconteceu no último dia 12 de setembro, quando uma foto de 1.500 golfinhos deitados na praia após o massacre que se celebra todos os anos nas Ilhas Faroé, entusiasmou as pessoas tanto na internet como fora dela.

1500 animais foram mortos em um dia. Muitos, mas pouco em comparação com o festival hindu Gadhimai, Comemorado a cada cinco anos em Bayarpur, Nepal. Na edição de 2009, estimou-se o abate de 200 mil animais, entre búfalos, cabras, galinhas e patos. E depois das críticas, os assassinatos caíram para 30.000 animais em 2014: eles foram abatidos em poucos dias por extração de sangue em cinco pontos diferentes do corpo. Morte lenta e agonizante de pobres bestas em homenagem à deusa hindu do poder. Da bestialidade, na época em que se fala de uma possível sexta extinção em massa, há apenas uma continuação dos festivais de abate de animais. Ele foi morto por diversão ou por velhas tradições, certamente não por fome. Abatemos 77 bilhões de seres vivos para obter alimentos a cada ano. Destes, mais de 70 bilhões de galinhas, 1,3 bilhão de porcos, 1,1 bilhão de cabras e ovelhas e pouco menos de meio bilhão de cabeças de gado. De acordo com as Nações Unidas, muitos deles acabam no lixo, constituindo um terço dos alimentos produzidos no mundo que são perdidos ou desperdiçados a cada ano.

É um dos maiores problemas do nosso tempo: nossa dieta causa emissões de dióxido de carbono que contribuem para o aquecimento global. O outro grande drama é a degradação da biodiversidade. Estamos diante da sexta possível extinção em massa de espécies vivas (a última, a quinta, foi na época dos dinossauros): dentro de algumas décadas, cerca de 75% da Terra terá desaparecido. Entre outras coisas, existem muitos tipos de animais que compõem as imagens da nossa infância: rinocerontes, elefantes, tigres, leopardos, leões, coalas, elefantes, focas, águias, gorilas, lobos, ursos, tartarugas marinhas. E alguns tipos de golfinhos: Felizmente você não foi morto neles Lattice kill. É a caça de cetáceos que ocorre nas Ilhas Faroe há séculos. Uma antiga tradição legal e autorizada que segue o abate da carne de golfinho. Este ano o costume não surpreendeu, mas o número de animais: 1.500 cetáceos mortos certamente não ajuda a alimentar os 53 mil ilhéus das Ilhas Faroé, e ainda haverá muito desperdício. Portanto, como um assassinato semelhante, não tem outro propósito além do puro entretenimento popular que remonta às tradições antigas.

Um ritual milenar, muito difundido em todo o mundo, quando a carne era fruto da caça diária, e não fruto da procriação no talho. Os momentos em que o sacrifício de animais foi uma conquista porque se traduziu em mais comida para as pessoas jubilosas. Diz-se, por exemplo, que 11.000 animais foram sacrificados para comemorar a inauguração do Coliseu. O termo “matanza” em italiano se refere a um método antigo de captura do atum rabilho que foi desenvolvido nas pescarias da Sardenha e da Sicília, onde o peixe morria devido ao sangramento. Mas eles são criaturas próximas às nossas fotos de comida e, portanto, provavelmente parecem menos vivas do que outras. Não gosto de cachorros, por exemplo. Na China, durante o solstício de verão em Guangxi é realizado Yulin Dog Meat Festival, Um festival anual em que cerca de dez mil cães são mortos: eles são reunidos e embalados em gaiolas sem comida ou água, e carregados por centenas de quilômetros antes de serem abatidos e comidos. Se voltarmos aos bois, porcos e bois, os festivais ao redor do mundo não os pouparão da brutalidade. No Brasil, durante festa do touro, Os touros são perseguidos, socados, chutados e espancados com varas, facas, chicotes, pedras e cordas. Seus olhos são esfregados com pimenta e eles são arrancados: membros quebrados, caudas quebradas.

Na vila de Nem Thuon, no Vietnã, durante um festival local, porcos são amarrados por todos os lados e forçados a ficar de costas, puxados e desfilados pela cidade antes de serem mortos. De acordo com vários dados, os porcos estão entre os animais mais sensíveis ao nosso redor, tendo um nível de inteligência semelhante ao de uma criança de 3 anos. No México, na cidade de Citilcum em Yucatan, o festival anual denominado Vômito batoprevedi careca que iguanas, gambás e outros pequenos animais estão sendo espancados até a morte por populações exultantes, como é o caso com Piñatas. No entanto, os touros são o alvo preferido dos festivais de abate de animais. dois eventos no México (Tlacoltapan e a campeonato laço), um na África do Sul (festa rara) especialmente corridas: Está muito difundido em Portugal e no sul da França e é conhecido sobretudo em Espanha, onde se festejam anualmente cerca de 600 touros com 16.000 touros sacrificados. Hoje, a matança estética e lenta do touro é considerada uma “herança cultural” pela lei espanhola de 2013.

E a Itália? Nada disso. Os únicos eventos que devem ser controlados são aqueles em que os animais são forçados a competir, explica a Animal Protection International. por exemplo? Competições de cavalos (Palio di Siena, Palio di Feltre, Palio di Asti e outros), corridas de touros (Puglia, Molise), corridas de burros (Premosello, Masera, Galliate, S. Maria a Monte, Cembra, Calliano, Castelsilvano, Benetutti, Alba e muitos outros locais), e eventos competitivos com avestruzes, cordeiros, patos, gansos (este último em Como, Montagnano, La Chiarella, San Miniato) e até sapos (San Casciano panni). ”Mas conosco nem touros nem outros animais podem ser morta ou abusada, explicou ela. Claudia Taccani, chefe do Gabinete Jurídico de Oipa e porta-voz do presidente. “De acordo com o Código Penal, matar um animal é crime e matar é como maus tratos. 4 meses a 2 anos A mesma pena se aplica a “quem organiza ou promove espetáculos ou eventos que envolvam tortura.” Ou tortura de animais.

A Itália é um dos países mais preocupados com os direitos dos animais. No que diz respeito às festas, os pólos – ainda que alvo de críticas – mostram especificamente a protecção e o controlo dos animais envolvidos “que devem, no entanto, ser aumentados”. “Mas há situações muito piores no exterior – continua o advogado -: pensemos na Espanha onde, com exceção da Catalunha, Elemento Ó Ali canis Quaisquer estruturas onde cães e gatos vadios ou abandonados sejam mortos. Conosco desde 1991 é proibido matar animais e gatos abandonados, a menos que estejam gravemente doentes, incuráveis ​​ou comprovadamente perigosos. ” Um caso resultante de uma mudança nas considerações sociais: «Em 2004, foi introduzido um sistema regulamentar para modernizar a protecção jurídica dos animais, face ao que se previa inicialmente. Mas, como Oipa, pedimos penas mais duras para abuso e morte de animais, e também para a introdução de novos números de crimes e fatores agravantes ligados, por exemplo, à postagem ou postagem de fotos de animais abusados ​​nas redes sociais. ”