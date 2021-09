Georgina Rodriguez, namorada de Cristiano Ronaldo, decapitada em Veneza

Georgina Rodriguez participou do Festival de Cinema de Veneza esta semana (Imagem: Getty / Backgrid)

Georgina Rodriguez foi ao Festival de Cinema de Veneza esta semana, aproveitando seus últimos dias sob o sol italiano antes de seguir em frente Manchester com o namorado Cristiano Ronaldo.

A modelo espanhola de 27 anos foi fotografada usando jeans da cabeça aos pés por Louis Vuitton no aeroporto e mais tarde surpreendeu o tapete vermelho em um vestido de renda azul.

Com uma jaqueta azul combinando, salto branco pontudo e joias de prata grossas, Rodriguez parecia fresco na passarela e no conceito de estilo.

Rodriguez parece estar aproveitando o sol veneziano antes de ir para o tropical Manchester para ficar com o jogador de futebol e companheiro de equipe português Ronaldo, 36, após sua contratação impressionante pelo Manchester United.

A modelo, que namora a estrela do futebol desde 2017, fez com que todos os seus seguidores a invejassem ao compartilhar suas viagens no Instagram.

Parei para um passeio de barco pelas águas cristalinas, com o cuidado de admirar seus belos arredores.

Georgina Rodriguez estava linda de azul no Festival de Cinema de Veneza (Imagem: WireImage)



A modelo comemorou recentemente a mudança do namorado para o Manchester United (Imagem: AFP)

Rodriguez intitulou suas fotos com: “Ti amo Venecia”, que se traduz como “Eu amo Veneza”, seguida por um emoji em forma de coração.

A modelo, que tem 27 milhões de seguidores no Instagram, muitas vezes compartilha um vislumbre de sua vida luxuosa, esteja ela tomando banho de sol em um iate ou em um jato particular com seu parceiro e seus quatro filhos.

No entanto, a convidada do Jets pode em breve ter que substituir o biquíni por algo mais quente, já que apoia o retorno do namorado ao Manchester United, 12 anos após deixar Old Trafford.

Além disso: Cristiano Ronaldo



A modelo mostrou seu entusiasmo pelo namorado de quatro anos em suas histórias no Instagram, embora não tenhamos certeza de que ela estaria gostando do clima do norte tanto quanto do bom tempo que está acostumada na Itália.

O Manchester United anunciou que havia chegado a um acordo para recontratar Ronaldo na semana passada, com o clube da Premier League pagando cerca de € 15 milhões (£ 12,8 milhões) mais € 8 milhões (£ 6,8 milhões) em acréscimos ao capitão de Portugal.

