estrelou em Laverne & Shirley

Com “Laverne & Shirley” Cindy Williams também ganhou popularidade aqui. A série, que começou como parte de Happy Days e foi ao ar nos Estados Unidos de 1976 a 1983, acompanhava a vida de dois jovens trabalhadores de uma cervejaria de Milwaukee que dividiam um apartamento. Na sitcom, ele era o parceiro de Williams Penny Marshall, que mais tarde se tornou uma diretora conhecida e faleceu em 2018, também aos 75 anos.. Williams interpretou a tensa Shirley Feeney e Marshall interpretou a mais liberada Laverne DeFazio. Muitos dos traços da personagem foram inspirados na vida das duas atrizes.

A própria música-tema da série tornou-se uma alegoria, com um texto totalmente antecedente à época da afirmação feminina “Dê-nos qualquer chance, nós aceitamos, leia-nos qualquer regra, nós quebramos”. atriz Rosario Dawson Recall Williams twittou sobre a música que escreveu: “Estou cantando essa música com muita gratidão por ambas as mulheres. Joias absolutas. Unidas novamente. Descanse no céu, Cindy Williams.”

Para Williams, a experiência da sitcom terminou de forma dolorosa. Na verdade, ela engravidou em 1982 e queria reduzir o horário de trabalho. Quando suas exigências não foram atendidas, ele saiu do set e processou a produtora. Na temporada passada, suas aparições foram muito esporádicas.

Pode ser a Princesa Leia de ‘Star Wars’

Sua carreira de atriz começou no final dos anos 1960 com pequenos papéis em séries de TV como “Room 222”, “Nanny and the Professor” e “Love, American Style”. A virada veio em 1973 com o papel em “grafite americano“. O filme foi um pioneiro do boom de reavivamento dos anos 50 e 60 que logo decolaria. No ano seguinte, seria transmitido”dias felizes“, cujos protagonistas incluíam um dos atores de” American Graffiti “, Ron Howard. E em “Happy Days”, que também se tornará um fenômeno na Itália, os personagens de Laverne e Shirley aparecem pela primeira vez. Jorge Lucas Ele também o considerou para um papel Princesa Leia em “Guerra nas Estrelas”E ele os prefere no final Carrie Fisher.