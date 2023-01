Investigações “Relatório” – Arab Radio and Television Bureau

Três investigações agendadas para o episódio “Report”, transmitido na segunda-feira, 30 de janeiro, às 21h20, na Rai 3 e na Rai Italia. O primeiro livro intitula-se “A Conta do Chef” de Luca Bertazzoni, em colaboração com Marzia Amico. Eles têm milhões de seguidores nas redes sociais e são estrelas da TV: antes chamados de chefs, hoje são grandes chefs para todos. Uma empresa estrelada, que movimenta milhões de euros entre restauração, indústrias afins e sobretudo comunicações. Mas o que há além deste mundo? Segundo o Chef Alessandro Borghese, falta aos jovens paixão, espírito de sacrifício e vontade de trabalhar. É realmente assim? Através de uma longa jornada por restaurantes estrelados, Report faz as contas no bolso dos chefs mais famosos da Itália, sondando o funcionamento de seus negócios, seja na área de alimentação ou mídia. Em seguida, uma história sobre as condições de trabalho no mundo dos restaurantes. A segunda investigação intitula-se “Saída do Gueto” de Bernardo Iovene, em colaboração com Lidia Galeazzo. Atrás de um prato de esparguete em molho de tomate trabalhavam milhares de trabalhadores rurais que viviam em barracos sem água, luz ou calor. Sua situação irregular cria dependência de cabos que especulam com salários já baixos e com transporte. Para ultrapassar esta situação, milhões de euros foram destinados ao longo dos anos a projetos ainda em curso, quer de desmantelamento de bairros degradados, quer de criação de unidades, cercamentos temporários apoiados em projetos de formação e integração, geridos por associações e voluntários. O último projeto vem do Pnrr: 200 milhões de euros. Desta vez, o Ministério do Trabalho instruiu a Anci, e depois os municípios, a fazer um censo dos guetos e alocar recursos com base na frequência. A maior parcela chegará à Puglia: 114 milhões. Quais são os projetos e prazos de execução que têm um cronograma que deve ser respeitado sob pena de perda de financiamento? Uma “reportagem” que estava no gueto de Foggia, retratava as condições e necessidades dos trabalhadores migrantes que os abrigavam e analisava os projetos municipais. Finalmente, mais atenção foi dada ao grande gueto de Torretta Antonacci, onde o Venerável Abubakar Somahoro lançou a arrecadação de fundos durante o bloqueio. Francesco Caruso, que estava com Sumahoro na época, relatou suas contas. Finalmente, A Guerra do Dop, dirigido por Emmanuel Bellano, em colaboração com Chiara Dambros. 120 bilhões de euros: segundo relatório da Coldiretti, o mercado de falsificações típicas italianas vale a pena no mundo. Os mais afetados são os produtos na Itália e na Europa que pertencem às cadeias de abastecimento DOP e IGP, porque custa mais para produzir alimentos de alta qualidade. No entanto, se for parar na prateleira de uma loja americana ou asiática, ao lado de outra com nome semelhante, mas feita sem respeitar as regras ou com método e processo menos sofisticados, agricultores, criadores e distribuidores perdem muito dinheiro. Não foi assinado um acordo para respeitar e proteger as marcas DOP e IGP entre os Estados Unidos e a Europa, de modo que produtores italianos e americanos invadiram o mercado global tomando emprestados nomes de especialidades alimentares famosas, sem nenhuma certificação. No estado norte-americano de Wisconsin, os tomates estilo Asiago, Gorgonzola, Fontina, Provolone ou San Marzano são produzidos na Califórnia. A reportagem passou a saber como são feitos, que truques são usados ​​para confundir o consumidor e como esses produtos são diferentes dos produtos com certificação Pdo de mesmo nome.