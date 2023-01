TikTok e Netflix poderiam ter o futuro do rugby comercial?

Conhecido como a ‘Voz do Rugby’, o falecido Bill McLaren era adepto de usar a palavra falada para evocar imagens chamativas enquanto o jogo se desenrolava à sua frente.

Um temido atacante que tem “uma cara de saco de ochizel de carpinteiro” e que, por gostar de um intruso excêntrico, consegue “evitar três rapazes na cabine telefónica”.

A “bolinha” era lançada como um “obus” ou subia “tão alto que haveria neve quando caísse”. Tudo isso foi entregue com a Scottish Borders.

A McLaren foi um dos símbolos da era da direção linear que estava desaparecendo rapidamente. com o Campeonato das Seis Nações No fim de semana, eu me pergunto o que Bill teria pensado da nova parceria do esporte com o TikTok, um aplicativo de entretenimento popular por seus vídeos com tema de dança.

A plataforma social de rápido crescimento assinou um contrato de quatro anos com o Six Nations Rugby, que também foi emparelhado com a Netflix para uma série de documentários de toda a região que cobre o Six Nations e a Copa do Mundo deste verão na França. O show será modelado após a bem-sucedida série de documentários do serviço de streaming de Fórmula 1, campanha pela sobrevivência.

Estes são sinais claros de que o rugby está preocupado com seu futuro a longo prazo. Embora o próximo Campeonato das Seis Nações e a Copa do Mundo sejam torneios altamente esperados, o panorama geral é que a jornada de 28 anos do rúgbi como esporte profissional foi um fracasso comercial.

Desde 1995, quando Mike Catt se tornou um jogador profissional, ele assistiu ao crescimento explosivo da Premier League inglesa, aumentando o apelo do futebol mundial e desbloqueando uma fortuna em direitos de transmissão. Enquanto isso, a Rugby Premier League foi reduzida de 13 clubes para 11 clubes nesta temporada, depois que duas equipes foram colocadas em espera para assumir.

O All-European Rugby Championship, que teve seus primeiros sucessos, teve que se renomear como Champions Cup e convidar times sul-africanos para gerar interesse.

O Campeonato das Seis Nações começa no sábado com a Gabby Logan hospeda a cobertura da BBC de País de Gales x Irlanda. Mark Bogach então dirige a produção da ITV de Inglaterra x Escócia de Twickenham.

Mas os chefes do rúgbi sabem que essa abordagem baseada em transmissão não é suficiente para conquistar a próxima geração de jogadores e fãs de rúgbi. Então, eles recorrem a um aplicativo social de propriedade chinesa e a um serviço de streaming baseado nos EUA para obter ajuda.

“Culturalmente, o clássico fã de rúgbi de Twickenham e o TikTok estão a quilômetros de distância”, diz Richard Gillis, fundador da empresa de podcasts esportivos comerciais Unofficial Partner. “Mas o rúgbi é um esporte que sempre contou com os olhos da televisão por sua importância e agora quer atingir os jovens que não assistem TV.”

O Six Nations foi lançado em Londres na semana passada e os participantes testemunharam, junto com seus habituais jornalistas de rugby, uma equipe de influenciadores do TikTok ansiosos para gravar vídeos peculiares.

capitão da Inglaterra Owen Farrell Ele foi filmado fazendo um “cheque” em uma rivalidade com o capitão irlandês Johnny Sexton.

Legenda: Owen Farrell, da Inglaterra. Foto: John Walton/PA

Farrell parecia visivelmente desconfortável diante do TikTok oficial na festa de lançamento: “Oi pessoal, Owen aqui…”

Em outro vídeo, Sexton foi questionado sobre uma olhada nos bastidores da série Netflix e respondeu hesitante: “Eles estão vindo, sim? Olha, nos disseram que isso está acontecendo, então vai ser divertido.” Ele disse que seria um “desafio”.

Esses acordos de mídia podem criar uma base de consumidores mais jovens para o rúgbi? A esperança para o projeto da Netflix é que os produtores Box to Box do rúgbi de Londres façam o que fizeram pela F1 com Drive to Survive.

Em sua quinta série, o programa trouxe o automobilismo europeu para a América e disparou seus direitos televisivos.

mais do que A mídia

Executivos de muitos esportes além do rúgbi estão morrendo de vontade de obter sua própria versão do Drive to Survive. Mas a Netflix não é uma vendedora mágica, e o sucesso de um programa de F1 pode não estar ligado ao amor dos Estados Unidos por carros. O rugby pode não ter o mesmo apelo.

a O caso do TikTok é completamente diferente. A plataforma torna-se o principal patrocinador do Women Six Nations, permitindo-lhe projetar a sua posição na Europa.

Marcas de publicidade, cientes do sucesso das leoas do futebol na Inglaterra, são atraídas pela história de crescimento e diversidade do esporte.

Rugby já está chamando a atenção no TikTok. O órgão regulador do rugby mundial tem 1,5 milhão de seguidores. Circulam clipes de tentativas incríveis, como o gol bizarro marcado pelo sul-africano Lugano contra a Itália na Copa do Mundo de 2019.

Para os novos fãs de rúgbi, esses momentos podem ser o equivalente mágico da tentativa de Gareth Edward em 1973 para os Bárbaros contra os All Blacks, com comentários impressionantes de Cliff Morgan, substituindo o enfermo McClaren.

O surgimento da Geórgia e de Portugal como potências do rugby mostra o potencial internacional. O futuro do rugby pode estar em jogo entre TikTok e Netflix? Se o fizessem, os chefes do esporte estariam “dançando nas ruas”, como o The Rugby Voice sempre gostava de dizer.