Sanremo 2023, anúncio incrível: “Faremos isso para comemorar o aniversário”

Eles já anunciaram isso há algum tempo, mas agora eles parecem realmente sérios: no aniversário, eles querem pisar no palco do Festival de Sanremo, como competidores de corrida ou como convidados.

Ilha das Celebridades Não foi de forma alguma um caminho fácil para alguns párias. Isso não se deve apenas às óbvias dificuldades em obter alimentos e viver em condições extremamente difíceis, sem realmente poder se abrigar do calor e das tempestades. Como sempre acontece, alguns foram criados este ano também Facções e eles foram visadas alguns concorrentes.

também Nick Luciani de Primos do país Ele teve um caminho particularmente difícil. Ele havia desembarcado inicialmente em Honduras com um colega Silvano. Tudo o que ele pode imaginar, exceto que o músico será demitido poucos segundos depois de entrar no programa por causa de uma Remo Ele a deixou escapar com a vida.

Sanremo 2023, vamos comemorar seu grande aniversário?

Então Nick um de seus primos se vê tendo que enfrentar a experiência na prática solidão. Ele também foi alvo de ataques do grupo “mais forte”. De qualquer forma, a cantora descreveu a experiência no L’Isola dei Famosi 2022 como “fantástica”. Foi dito novamente duvidando Para chegar às fases finais do jogo.

Provavelmente não repetirá a experiência de um reality show como ele Difícil. conversando com Novela 2000No entanto, ele não escondeu que estava muito intrigado e tentado a participar Outros programas. Ele deixou claro que entraria de bom grado na casa GF Viponde certamente enfrentará menos dificuldades.

experiência de ideia reality show com os companheiros

Nick of The Country Cousins ​​deixou claro que gostaria de ter experiência com seu país economizador de espaço: “Dançando com as estrelas E a como o que aparece São programas que farei com prazer, seria ótimo se houvesse outros membros do grupo tambémEntão a cantora mencionou que ano que vem vai ter festa aniversário Muito especial.

a música minha alma Você vai se dar bem em 2023 50 anos da vida. Para esta ocasião, eu Os primos do país gostariam de comemorar seu aniversário participando como competidores ou convidados em um festival sanremo 2023. No final de 2021, conversei com o jornal Atmosfera Eles disseram:Esta fase também nos pertenceDe momento só existem contactos com o director técnico, Amadeus. lá economizador de espaço Na verdade você vai participar de um evento emArena Verona.

Deve-se dizer que em relação a Sanremo 2023, no momento, apenas duas coisas parecem certas: Amadeus será o maestro da orquestra e Chiara Ferragni Ele será acompanhado na noite de abertura e encerramento: