Barclays: os preços das casas podem cair 11%

Espera-se um cenário desfavorável da UE, dadas as crescentes preocupações com o potencial racionamento de energia devido ao conflito na Ucrânia, o mercado imobiliário exagerado e a próxima crise da dívida europeia. Embora seja verdade que a economia da zona euro recuperou rapidamente após a queda causada pela pandemia, também é verdade que o ritmo de crescimento desacelerou significativamente desde o início do ano. Os economistas do Barclays estimam que “apesar de uma recuperação do turismo com o início da temporada de verão, esperamos poucos sinais de recuperação nos próximos seis a nove meses e esperamos que o PIB real termine o ano em baixa”. Nos próximos meses, segundo especialistas, será adotado um mix de políticas pró-cíclicas, diferenciando-se das políticas expansionistas que possibilitaram uma forte recuperação em 2021. Após o verão, espera-se contração do consumo, com inflação mais alta e crescimento moderado dos salários nominais que pesa sobre o rendimento disponível das famílias, que é apenas parcialmente afetado pelas medidas governamentais anunciadas no outono passado.

Barclays: PIB da Europa apenas +0,5% em 2023

Para a Europa, a previsão de crescimento do Barclays para 2023, igual a 0,5%, é inferior às previsões da Bloomberg (2,1%) e do Banco Central Europeu (2,1%). A estimativa reflete condições difíceis de demanda doméstica e fraco crescimento global. No entanto, “estimamos que a inflação vai parar, o crescimento nominal dos salários vai acelerar e o consumo privado levará a uma recuperação dos ativos no segundo semestre de 2023”, explicam os economistas do Barclays. No entanto, a estimativa não inclui a interrupção completa dos fluxos de gás da Rússia para a Europa, o que poderia levar a uma recessão mais profunda do que o esperado. O resultado da guerra entre Moscou e Kiev ainda é altamente imprevisível. Embora a decisão seja benéfica para as perspectivas econômicas da zona do euro, a interrupção no fornecimento de gás para a Europa provavelmente levará a uma recessão severa. Eles alertam que “na esteira da recente decisão russa de reduzir as exportações de gás natural para muitos países europeus, aumentou o risco de uma interrupção completa dos fluxos de gás, bem como a possibilidade de racionamento parcial ou total nos próximos meses”.

Especialistas revisaram recentemente as previsões de crescimento para a China e os Estados Unidos, em 2,9% e 3%, respectivamente, em 2022-2023. Para o Barclays, há três fatores que tornarão a recuperação chinesa um tanto errática: pressão persistente de queda no mercado imobiliário; Recuperação moderada do consumo e dos serviços devido a restrições pandêmicas contínuas e estímulos políticos medidos e direcionados. As repercussões deste contexto na Europa devem ser contidas, ainda que haja correlação entre as taxas de crescimento das duas economias. O crescimento nos EUA também será contido devido ao forte aperto das condições de financiamento. Washington já começou a precificar em recessão no segundo semestre deste ano. Mesmo que as condições certamente melhorem do lado da oferta, espera-se que o crescimento geral das exportações seja fraco no curto prazo: no entanto, a falta de exportações, o consumo fraco, as perspectivas de investimento fracas, a demanda lenta do consumidor e as importações de bens de capital limitados não permitirão PIB. . crescimento nos próximos trimestres.

A ampliação das margens também cria ansiedade, o que pode levar a uma crise de crédito, rebaixamento de ratings soberanos, recessão profunda, crescimento hostil, reformas atrasadas e mais apoio a partidos populistas com eleições em 2023 na Itália, Espanha e Grécia. As eleições legislativas da França provavelmente levarão a um impasse político, aumentando os temores de uma recessão, dada a dificuldade do governo aliviar a pressão do poder de compra das famílias por meio de medidas fiscais apropriadas.

Consumo doméstico e investimento empresarial sob a lente

A queda do consumo deverá ser de curta duração, enquanto a recuperação não ocorrerá até o segundo semestre de 2023, quando a inflação é mais contida e o crescimento dos salários nominais é maior, contribuindo para um aumento do rendimento disponível bruto real. Sem crescimento salarial, o consumo privado real deverá manter-se abaixo da tendência pré-Covid-19, o que não implica necessariamente uma deterioração do mercado de trabalho. Os orçamentos das famílias são muito bons, a relação dívida/PIB está abaixo do nível pré-pandemia e os custos de empréstimos permanecem baixos.

O nível de investimento institucional foi ainda mais decepcionante e “esperamos que permaneça bastante estável ao longo do próximo ano, pelo menos até que a incerteza geopolítica diminua e as perspectivas de consumo melhorem”, explicou o Barclays. Além da demanda fraca, as restrições de oferta e a incerteza global reduziram a propensão a investir. Somam-se a isso custos de insumos mais altos e prazos de financiamento mais rigorosos. No nível agregado, a dívida total da empresa está acima do nível pré-COVID à medida que os depósitos aumentam, reduzindo as necessidades de refinanciamento de curto prazo. A verdade é que as empresas que operam em sectores como o do entretenimento e do turismo estão expostas a um maior risco de reembolsar empréstimos do que as grandes empresas que operam noutros sectores.

Desemprego deve aumentar no terceiro trimestre

A taxa de desemprego da UE atingiu o seu nível mais baixo nos últimos 20 anos, enquanto o emprego ultrapassou o nível pré-Covid, mesmo que as horas de trabalho permaneçam baixas. Em todos os setores, exceto na agricultura, o aumento acumulado do emprego foi mais forte do que o aumento do número de horas trabalhadas, enquanto a proporção de vagas continua alta, o que indica uma inflexibilidade significativa do mercado de trabalho. “Esperamos que a desaceleração econômica afete o mercado de trabalho apenas marginalmente e demonstre isso mais por uma diminuição das horas de trabalho do que por um aumento acentuado do desemprego”, explicaram ao Barclays. “Esperamos que o desemprego suba de 6,8% no terceiro trimestre de 2022 para 7,1% no segundo trimestre de 2023 também devido ao aumento da oferta de mão de obra, que por sua vez resultou do aumento da participação trabalhista e da imigração da Ucrânia”, acrescentam.

Inflação terá pico em setembro: 9%

Quanto à inflação, eles esperam um pico em setembro e será igual a 9% em base anual, com uma aceleração de 0,9 ponto percentual em relação a um valor de 8,1% em maio passado. A partir de outubro, a desaceleração da demanda e o alívio das pressões de preços sobre os custos de produção devem desacelerar os aumentos de preços. No entanto, o ritmo de moderação da inflação e o momento de convergência para a meta de 2% estabelecida pelo Banco Central Europeu permanecem altamente incertos. A crise alimentar pode levar a inflação a uma alta histórica de 14% nos últimos meses deste ano.

Um aumento real de preços de 1% pode fazer com que os preços das casas caiam entre 8% e 11%

Na Europa, os preços das casas subiram cerca de 10% no ano passado, um desempenho terrível devido à oferta limitada também afetada pela falta de disponibilidade de materiais de construção, forte crescimento do crédito e baixas taxas de desemprego. Os preços dos imóveis residenciais estão sobrevalorizados na Europa, embora com variações de país para país, por exemplo, Áustria, Bélgica, Alemanha, Holanda e Portugal têm os mercados imobiliários mais sobrevalorizados. Taxas de juros mais altas podem criar estresse porque há uma correlação muito próxima entre os preços das casas e as taxas das hipotecas: um aumento de 1% nas taxas de juros reais pode fazer com que os preços das casas caiam entre 8% e 11%.

Alerta de crise da dívida europeia

A política fiscal foi favorável ao longo de 2021, apesar da flexibilização gradual das medidas de emergência para apoiar o poder de compra das famílias e preservar os empregos. “Estimamos que a política fiscal (a mudança no saldo corrigido do ciclo inicial) foi de apenas 0,3% do PIB no ano passado, após 2,4% em 2020”, dizem os especialistas, acrescentando que as despesas projetadas do Plano de Recuperação Europeu (NGEU) são 0,5% Mais % do PIB. Para 2022, a contribuição total da unidade para a política fiscal será de 0,7% do PIB, ou um adicional de 0,2% em relação ao ano passado.

Para 2023, por outro lado, estima-se uma política fiscal restritiva e um declínio da dívida pública em relação ao PIB: 2023 nada mais é do que apoiar esta Visão”. No entanto, o sucesso do NGEU aliviou um pouco as preocupações do mercado sobre a solvência de países altamente endividados, como a Itália. Os riscos de aperto das condições de financiamento das economias dos países periféricos devido ao alargamento dos spreads soberanos podem agravar as perspetivas económicas, bem como aumentar a probabilidade de uma recessão económica grave, dificultando a sustentabilidade da dívida.

Este é o chamado ‘ciclo de tortura’ que desencadeou a crise da dívida da zona euro em 2011-2012 e levou à introdução do Mecanismo de Crise Permanente (Mecanismo Europeu de Estabilidade) para apoiar os países sob pressão, bem como o lançamento de um sistema bancário União. Para enfrentar a fragmentação do setor bancário. Com o mercado em apuros devido ao financiamento mais apertado, crescimento fraco e riscos políticos (em 2023 haverá novas eleições na Itália, Espanha e Grécia), “pode haver uma recessão mais profunda do que imaginamos atualmente”, concluíram no Barclays. (Todos os direitos reservados)