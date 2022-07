Achille Lauro, um concerto em Milão com arte generativa NFT

O projeto original foi idealizado pela empresa de artistas “De Marinis Group” com alunos da “BigRock School”, a realidade italiana mais importante no campo da

Animação CGI, Artes Visuais, Videogames e Produção de Áudio

. Colabora com um parceiro premium como a PwC Italia, uma organização de serviços profissionais e líder em consultoria Web3 e Metaverso.

O processo consistirá na geração de obras de “som interativo” por meio de redes neurais que chegarão diretamente aos olhos dos espectadores por meio de

Ledwal no palco

. Alunos da BigRock School, começando a ouvir as cinco músicas de Lauro

“Only Us”, “Rome”, “Marilù”, “Rolls Royce” e “C’est la vie”

Eles apresentam conceitos criativos que realmente produzirão

pinturas digitais

único no mundo que será leiloado como NFT no outono, no final do “Achille Lauro Superstar Tour”, para apoiar

Associação “Comitê de Maria Letizia Verga”

Para o estudo e tratamento da leucemia em crianças.

Paralelamente, graças à contribuição da marca de entretenimento virtual LIVENow, em apoio à operação beneficente

O concerto será transmitido exclusivamente no metaverso The Nemesis

. Um número limitado de 10.000 usuários poderá participar da festa virtual em que serão oferecidas diferentes experiências, incluindo a possibilidade de ganhar um “meet and greet” com o artista e ingressos para outras datas da turnê. O palco virtual Metaverse será aberto no sábado, 2 de julho, e a transmissão do show coincidirá com a data ao vivo em Milão.

“Nesta iniciativa tentei continuar

Projeto de arte

– Explicação do cantor -. Em cinco músicas que apresentarei ao vivo em Milão, veremos a criação ao vivo do maior número de obras projetadas e desenvolvidas por jovens muito jovens e muito talentosos. Acredito fortemente nas novas gerações e procuro me cercar cada vez mais de mentes novas e maravilhosas, porque elas sabem trazer um valor agregado incrível.”

Viagem de aventura em Lauro

Começa no domingo 3 de julho no cenário barroco monumental da Palazzina di Caccia di Stupinigi em Nichelino em Turim, durante a quarta edição do Sonic Park Stupinigi e depois de Milão não parar, continua em direção a Bolonha, Brescia, Marostica e Roma, Taormina, desembarcando em muitos locais de prestígio em toda a Itália, com uma parada na Suíça, até o prazo de 12 de setembro para Pisa.

Lauro apresentará um show impressionante, um show totalmente novo, de arranjos a figurinos rejeitados em duas novas versões: em algumas datas da turnê – produzida por Friends & Partner – ele o acompanhará

orquestra elétrica

enquanto em outros casos, o público poderá vê-lo em outra roupagem, descobrindo a versão da banda de rock de sua formação original.