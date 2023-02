Dia Europeu do Emprego 2023 • Nove de Florença

Europa ao vivo









Dias Úteis Eures, Dias Europeus do Empregosão eventos dinâmicos de recrutamento que reúnem candidatos a emprego e empregadores.

Para quem procura emprego, não é apenas uma oportunidade de trabalho, mas também a possibilidade de receber informações práticas e conselhos de consultores EURES e por outros profissionais atuantes. Para os empregadores, é uma oportunidade de acesso gratuito e direto a um enorme grupo de candidatos a emprego na Europa interessados ​​em trabalhar em diferentes lugares.

Estes dias são dedicados a setores individuais, turismo, saúde, agricultura, etc. Ou para trabalhos sazonais, ou mesmo para pedidos pontuais como a contratação na Flandres de técnicos ou engenheiros.

próxima data Aproveite o verão com EURES Será na quinta-feira 9 de março Como um dia de recrutamento para trabalhadores setor de turismo Interessado em uma experiência no exterior para o verão de 2023. Os setores interessados ​​são, portanto, entretenimento, dança, atuação, fitness, esportes ou atividades de lazer com crianças, além de hotelaria e restaurantes.

Para os interessados ​​em Procure por empregosVocê deve se inscrever antes do evento e navegar pelas seções dedicadas a vagas e candidaturas. Durante o evento você poderá:

Acompanhe ofertas interessantes sobre oportunidades de emprego, formação, condições de vida e trabalho no setor do turismo nos países europeus Ouça as histórias de quem já passou por experiências semelhantes Você será convidado para entrevistas online Obtenha aconselhamento sobre as condições de trabalho e de vida na Croácia, Chipre, Grécia, Itália, Malta, Portugal, Eslovénia e Espanha junto do pessoal da EURES.

Eles também podem participar Os chefes O evento será uma grande oportunidade para promover as necessidades da sua empresa em toda a Europa e conhecer muitos candidatos a emprego com diferentes competências linguísticas, qualificações e experiência.

O evento que decorrerá no dia 9 de março, online, incluirá exclusivamente ofertas de turismo, entretenimento, hotelaria e restauração na Croácia, Chipre, França, Grécia, Itália, Malta, Portugal, Eslovénia e Espanha e para participar deverá inscrever-se antes do evento .

Para mais informações contacte [email protected]