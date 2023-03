indicações e o próximo competidor é eliminado

Quinta-feira, 2 de março Haverá outra parcela de gf vip. Neste artigo você vai ler prévias, enquetes, indicações e principalmente o próximo concorrente eliminado. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Gf Vip. Entre os candidatos à indicação, e portanto sob risco de desclassificação do Gf Vip, também se destacam os nomes de Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi, dois dos personagens mais queridos do game.

GF Vip, aplicar em 2 de março de 2023: Indicações

Cinco concorrentes receberam o maior número de indicações e acabaram eliminados no televoto. em volta Edward TavasiE Eduardo Donamaria, Antonella FiordellisiE Sara Altobello E Nikita Pelizon. Um desses cinco será eliminado.

GF Vip, aplicando 2 de março de 2023: É uma pausa entre Antonella e Eduardo

À espera de saber o nome do próximo excluído, o episódio final da noite de GF Vip transmitido no Canale 5 apresentou o interlúdio entre Antonella E Eduardo. As duas se enfrentaram depois que Antonella conseguiu ver fotos comprometedoras de sua parceira com Nicole Murgia, que foi eliminada. A influencer colocou um ponto final na relação que nasceu sob os holofotes em casa, julgando inadequada a conduta de uma pessoa que até pouco tempo considerava seu namorado.

GF Vip, candidatar-se a 2 de março de 2023: Sondagens e quem será o próximo candidato

Isso é o que as pesquisas de opinião dizem sobre esta transmissão. No momento, conforme mostrado no fórum GF Vip, estão entre as pessoas mais queridas para esta indicação Nikita E Eduardo Tavasi. Nikita consegue quase 32% das preferências, enquanto Tavassi ultrapassa a barreira dos 22% e consegue ficar melhor que Antonella, que fica com 20%. Enquanto Sarah Altobello acertou com 15% dos votos a seu favor Eduardo Donamaria pára em 9% e será assim um risco de eliminação permanente.

