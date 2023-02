“Passei os últimos dois anos chorando e pensei que tinha acabado. Mas agora, em meus 30 anos de carreira, estou enlouquecendo.”

Quando a cortina cai na Estação de Música de Madri, ela sai de debaixo da cortina. Laura Pausini quer continuar ouvindo os aplausos. É do que ela mais sente falta nesses cinco anos longe dos palcos: “Eles enchem meu coração e me fazem sentir forte novamente, depois de um período em que questionei tudo”, diz ela. Queria pegar uma indigestão, comemorar a volta por cima e começar as festividades dos seus trinta anos de carreira. Com três concertos em vinte e quatro horas, desafiando também o fuso horário, um em Nova Iorque, um em Madrid e um em Milão, entre domingo e ontem, a cantora romena de 48 anos refaz o percurso que a levou a conquistar o mundo: “Nos últimos dois anos, não tenho nada além de lágrimas. Depois de ganhar o Globo de Ouro em 2021 com (eu vi) pensei que tinha acabado. Felizmente não ganhei o Oscar: perguntei a mim mesmo ‘o que próximo?’. Ela ganhou e sorriu. Diane Warren (compositora de sucessos de Celine Dion, Aerosmith e Cher, aqueles que participaram da assinatura da música) me empurrou e sussurrou: “Não há nada para rir”. Ele não podia entender.Esta maratona é um presente que eu queria me dar ».

Laura Pausini comemora 30 anos de carreira: Nova York se ilumina ao som de “La Solitude”

Um bom começo, para citar o título do novo single, na sexta-feira dia 10 de março, antecipando o seu primeiro álbum desde 2018 (nunca houve uma pausa tão longa). Mas sem esquecer o que estava lá. Não é por acaso que em Nova York, Madri e Milão Laura Pausini decidiu usar uma jaqueta azul semelhante à que usava no Ariston Hotel na noite mágica de 27 a 28 de fevereiro de 1993, quando triunfou entre os jovens solitários. Sobre o novo logotipo, o logotipo foi escolhido para iniciativas associadas ao 30º aniversário, incluindo o single – escrito por Riccardo Zanotti dos Nuclear Tactical Penguins, o autor mais popular do momento – álbum e shows: Hourglass. Eu sou a mulher que corre: vou para o futuro. Estou perdido. Senti que os gostos do público mudaram. Eu tentei de tudo. Mahmoud também. Não funciona. E a antiga direção da gravadora não me ajudou: reduzi qualquer entusiasmo. Esta música escrita por Ricardo é o manifesto do Reboot. Eu caio como todo mundo, mas tento me levantar”, explica ela. Partindo no domingo à noite do Teatro Apollo, em Nova York, apressei-me em um avião rumo a Madri, onde começou a subida ao Mercado Latino e onde, após um 11 voo de uma hora ontem às 15h, cantou O cantor na estação de música. Uma hora de show, depois de volta ao avião, desta vez para ir para casa. Solarolo não, pois a velha casa em breve será um museu com “troféus e roupas históricas”. Mas Milão, no Teatro Carcano: “Levei quatro meses de preparação para fazer Com esta maratona”, disse ela. Ele também desafiou os limites de seu corpo: “Tenho taquicardia desde os 14 anos. Os ataques geralmente duram quatro minutos. Mas no Eurovision do ano passado tive um que durou 21 minutos. Ele não passou.” e parecia que eu estava na Jamaica.”

Nas três cidades, ele propôs três combinações diferentes, uma para cada década. Tudo começou com a solidão, como estranhos, entre você e o mar. Os anos 2000 foram os anos de ouvir (ganhou um Grammy), Io canto, em vez de não. Então o lado direito do coração, eu faço, caixa. Resumo da previsão: nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho na Piazza San Marco em Veneza e 21 e 22 de julho na Piazza España em Sevilha, a cantora fará uma prévia da turnê mundial. O futuro escreve: «San Remo? Não em competição: foi onde cantei o pior da minha vida. Então me falta coragem. Hostess depois de Amadeus? não. Não sei escolher músicas: vou trazer meus amigos. As gravadoras estão esperando pelo álbum. Ele chegará em outubro, prometi: «Continuo a ser um sonhador. Agora a mesma curiosidade que eu tinha quando tinha 18 anos em Sanremo está de volta. Eu sou ou não sou o cantor mais louco do mundo? ela sorri.

