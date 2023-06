“Ele fez suas escolhas” – The Daily

Harry agora é indefensável. Mesmo aqueles que acreditavam nele e em Meghan Markle, como Emanuele Filiberto di Savoia, tiveram que mudar de ideia. As queixas da família Sussex, as acusações levantadas contra a família real após a Conferência Megist, são simplesmente embaraçosas.

Harry insuportável

Em 2020, quando Harry e Meghan Markle anunciaram ao mundo sem um pequeno escândalo que deixariam seu papel de membros ativos da família real britânica para viver como cidadãos privados e perseguir suas batalhas sociais de forma independente, Emanuele Filiberto di Savoia foi elogiado. Casal corajoso. Em entrevista à época, ele claramente apoiou os Sussex ao dizer que é melhor abrir mão de certos privilégios para perseguir seus objetivos, do que viver em segundos eternos, sempre estando um passo atrás de William e Kate Middleton.

Em suma, Emmanuel Filiberto incentivou Harry e Meghan a seguir seu próprio caminho e a se libertar do protocolo e do ritual. Mas ele certamente não poderia prever como os Sussex administrariam sua independência. Porque uma coisa é querer fazer valer as próprias escolhas e necessidades, outra é reclamar e exigir sem oferecer nada em troca.

Mesmo depois de três anos Emanuele Filiberto teve que mudar de ideia sobre Harry e Meghan. Um casal jovem e fresco que prometia renovar a monarquia se separou, deixando apenas polêmicas, divisões e batalhas judiciais. Um fracasso completo, mesmo em nível privado, considerando que eles prejudicaram irrevogavelmente as relações com Charles e William e que até o casamento deles parece estar no fim.

O provérbio diz: “Quem foi a causa de sua doença, que sofra por si mesmo.” E é isso que Harry, que está deslocado em todas as frentes, deve fazer. Um peixe fora d’água no Palácio de Buckingham e incompreendido na Villa Montecito onde sua esposa, Meg, aparece em Other Directions.

A situação frustra o príncipe, que ataca com raiva Charles e o resto do palácio. Mas como Emmanuel Filiberto confirmou ao entrevistá-lo Fox News Digital:”Não gosto de criticar, mas Harry e Meghan fizeram suas escolhasEle continuou: “Harry é um jovem muito inteligente. Ela recebeu muita atenção da mídia quando era jovem. Então, quando sua mãe morreu, talvez em certo ponto ele quis viver outra vida, e partiu com sua esposa… para a América.”

Mas a operação de avalanche realizada por Harry também é inaceitável para o príncipe italiano. “Fiquei um pouco triste ao vê-lo chegar sozinho à coroação do rei Charles … mas acho que assuntos particulares devem ser mantidos em segredo nas famílias”, e ele criticou os Sussex por entrevistar a realeza ou mesmo revelá-los em uma série documental. sobre o que aconteceu dentro dos muros do palácio ou com seu currículo atirar.