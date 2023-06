Os passeios panorâmicos mais bonitos da Europa

O apelo irresistível dos percursos paisagísticos que Yescapa escolheu para o seu passeio lento pelo Velho Continente

Quando a estrada te chama, você tem que responder. Porque a estrada é liberdade, é vida, como disse brilhantemente Jack Kerouac em On the Road. Mas, para dar as boas-vindas a este salto de aventura, você não precisa necessariamente ir longe: nem todos os caminhantes levam à Rota 66. Neste verão, a plataforma de compartilhamento de trailers Yescapa está oferecendo: Emocionantes trilhas de médio alcance, remanescentes na Europa para descobrir ou redescobrir em um trailer ou uma van ou van.

Viaje em um ritmo lento, seguindo a natureza da natureza e, finalmente, tome seu tempo para observar o que nos rodeia com curiosidade e respeito. São estes os valores que a Yescapa promove para cada excursão, mas ainda mais para as explorações ao longo das sete maravilhas do percurso selecionadas: percursos panorâmicos de grande impacto visual e emocional, que devem ser admirados lenta e conscientemente para desfrutar das paisagens deslumbrantes e isso mostra.

Do épico Wild Atlantic Way na Irlanda à Romantische Strasse da Alemanha com suas charmosas vilas, das curvas dos Alpes em Grossglockner na Áustria à francesa Corniche de l’Estérel, entre rochas vermelhas e mar azul, depois atravesse para a Itália a pé . Rota Francigena ou snorkeling pela costa croata e costa algarvia em Portugal: uma contínua e nova cascata de emoções, quilómetro após quilómetro, permitindo-lhe desfrutar destas maravilhas do mundo contemporâneo.

Irlanda, Wild Atlantic Way

O Wild Atlantic Way é a rota cênica que segue a costa atlântica da República da Irlanda, de Muff, no norte do país, até Kinsale, no sul. Uma viagem de 2.500 km com foco principalmente na beleza natural, de Malin Head, o ponto mais ao norte, até o Connemara National Park, passando pelos penhascos de Moher e Slieve League, entre os majestosos penhascos da ilha. Aldeias, enseadas, falésias e prados onde pastam os rebanhos são o panorama típico do Wild Atlantic Way, para desfrutar do clássico espírito motriz na estrada: tanta liberdade e vontade de maravilhar-se para descobrir a Irlanda selvagem estendida entre a força das ondas do mar e céus turbulentos que parecem nunca se acalmar.

Alemanha, Romantische Strasse, Rota 550

Castelos e aldeias de contos de fadas, falésias cobertas de vegetação e uma atmosfera típica do romantismo alemão: esta é, em poucas palavras e imagens, a Romantische Strasse. Esta rota atravessa a Baviera e Baden-Württemberg no sul do país, começa em Füssen e chega a Würzburg. O vento sopra por mais de 360 ​​quilómetros de sul a norte e mostra a quem o percorre algumas das mais típicas belezas alemãs, em primeiro lugar o Castelo de Neuschwanstein, um dos locais mais bonitos e fotografados da Europa: um verdadeiro mágico e aleatório lugar, que parece ter sido inspirado em alguns dos famosos filmes de animação da Disney. Ao longo do caminho, você passa por cidades com casas em enxaimel e telhados inclinados, como Rothenburg, cidades com antigos mosteiros, como Wieskirchem, mas também aldeias de origem românica, principalmente Augsburg, e outras que preservaram sua estrutura medieval, como Landsberg sou Lech. Uma viagem de autocaravana no tempo e no espaço com um toque de romance e nostalgia.

Áustria, Grossglockner High Alpine Road

Inaugurada em 1935, a Grossglockner High Alpine Road foi declarada Monumento Nacional em 2015 e é a rota panorâmica mais famosa da Áustria. Percorrendo-o, é possível atravessar o Parque Nacional Hohe Tauern e mergulhar na magnífica paisagem alpina onde flores e plantas crescem em grandes altitudes. Ao longo do percurso não faltam painéis informativos, pontos panorâmicos onde se pode parar, galerias temáticas e museus. Todos os anos, cerca de 900.000 visitantes de todo o mundo percorrem os 48 quilómetros desta estrada, proporcionando fortes emoções aos amantes das estradas e entusiastas do trekking em natureza intocada.

França, Corniche de l’Estrelle

Entrando na França, mais precisamente ao sul, encontramos uma das rotas mais espetaculares da Europa que percorre a costa por cerca de 30 quilômetros, de Saint Raphael a Théoule sur Mer: a Corniche de L’Estrelle. Este cenário é dominado pelo Maciço de Esterel, uma cordilheira vulcânica ao longo da Côte d’Azur entre o Mar Mediterrâneo e a Provença. É desenhado de forma única pela cor vermelha da rocha, que muda de cor a qualquer hora do dia, criando um contraste de cor com o azul do mar, proporcionando aos visitantes uma memória indelével. A opção ideal é fazer este percurso numa autocaravana para parar em várias praias da costa, quando quiser.

Itália, via Francigena

Em Itália, por outro lado, destaca-se a Via Francigena, uma das mais importantes rotas de peregrinação da Europa, que nasceu na Idade Média para ligar a Catedral de Canterbury na Grã-Bretanha a Roma e aos portos da Apúlia onde os peregrinos podiam então embarque em direção à Terra Santa. Hoje é um roteiro que se faz maioritariamente a pé, de bicicleta ou a cavalo, mas nada impede que o faça em autocaravana e com todo o conforto: uma opção que ganha cada vez mais importância entre os viajantes. Viajando ao longo do trecho da Toscana, você passa por lugares absolutamente encantadores, desde a vila de Pontremoli com seus labirintos até Lucca, San Miniato e San Gimignano com sua arquitetura medieval, depois segue em direção às paisagens semilunares de Creta-Senesi e o pontilhado de ciprestes colinas do Val d’Orcia.

Croácia, Estrada Adriática

Na vizinha Croácia, você pode pegar a Rodovia Adriática, uma estrada que atravessa paisagens e panoramas à beira-mar de tirar o fôlego. Conhecida como Estrada Costeira Iugoslava, é uma rota favorita para os amantes da natureza e aventureiros. De Rijeka a Dubrovnik, passando por Split, a Estrada do Adriático é uma estrada de cerca de 600 km que corre entre a montanha (Velepit) e o mar, o Mar Adriático. Ao longo do caminho, você não pode deixar de visitar pitorescas cidades costeiras e vilas de pescadores, além de charmosas cidades como Biograd na Moru, a antiga capital do reino.

Portugal, costa algarvia

Com as suas pitorescas aldeias caiadas de branco e algumas das mais belas praias da Europa, os 300 km da costa leste de Portugal, no Algarve, também fazem parte da lista de passeios cénicos da Yescapa. Durante a viagem no trolley será possível visitar Faro, a maior e mais importante cidade da região, cujas aldeias características têm conseguido proporcionar umas férias tranquilas, seguindo depois para Tavira, com a sua olaria que decora as casas da vila. Mas também há muitas paragens costeiras a não perder pelo caminho, como por exemplo a Praia da Marinha (entre as 10 mais bonitas da Europa segundo o Guia Michelin e entre as 100 mais bonitas do mundo), as Grutas de Benagil e a Praia de Odeceixe, ideal para famílias e entusiastas do surf. .

