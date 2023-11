Fedez sobre Romano La Rosa: Não entendo a presença dele no evento de doação de sangue. A resposta: é o homúnculo

Festas, fotos pessoais e lembranças. E também a polémica, no dia em que a cor “Aldeia Doadora“, promoveu Fundação Fidesz em cooperação com Avis, Fratres e Cruz Vermelha E outras associações que conquistou Praça Duomo em MilãoO objetivo é aumentar a sensibilização para a realidade da dádiva de sangue e envolver especialmente os jovens: as dádivas na faixa etária dos 18 aos 45 anos estão a diminuir. As reservas de doação de sangue no local – de doadores já cadastrados nas associações – esgotaram-se imediatamente.

Na manhã de sábado, muitas pessoas lotaram as arquibancadas para exigir informações. O destaque foi o discurso de Fedez, aguardado por dezenas de fãs, entre crianças e outros jovens que também prepararam desenhos e cartas para lhe entregar. “Sem doadores eu não estaria aqui – explicou a cantora – Testemunhei em primeira mão como é importante ter bolsas de sangue na enfermaria. Eu me culpo por ter demorado a compreender sua importância. Eu tive que viver isso primeiro.” O rapper enviou uma mensagem: “É um gesto simples, ajuda a salvar vidas e também fará bem a vocês.” As associações esperam que o pool de doadores de sangue e plasma se expanda, especialmente nas faixas etárias mais baixas.

Mas quando a notícia chegou às instituições, surgiram faíscas. Eles também estiveram presentes na arena Conselheiro de Segurança Regional Romano La Rosa (irmão do presidente do Senado Ignazio) E conselheiro de família Elena Luchini. Quando La Russa começou a falar, Fedez foi embora. “Não, não é uma coincidência – explicou a quem lhe perguntou porquê – porque isto foi organizado pelo Fidesz, juntamente com Avis, Fratres e o município de Milão. “Nunca vi o senhor La Rosa envolvido nem a senhora que disse que estava pensando em organizar um evento”, isto é, o vereador Luchini. Então o distrito está ferrado? “Você está”, acrescentou Fedez. READ A opinião de Issa no episódio 19/10/22

Palavras que irritaram La Russa: “Se não é coincidência, isso confirma”. Ele é um homenzinhoEle atacou, depois explicou: “O que ele fez mereceu (a Fundação Fidesz é a promotora do evento). Sr. Dr.Agradeço de certa forma também, mas ele mostrou que não respeitava os presidentes das outras federações, e enquanto conversavam achou melhor ir tirar fotos com a torcida, o que é legítimo.” Depois de La Rosa , os dirigentes da associação tomaram a palavra, mas Fedez permaneceu nos gazebos próximos: “Ele descobriu hoje a Avis porque precisava, mas há quem sempre passou a vida fazendo isso”, concluiu La Rosa.

