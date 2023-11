Superenalotto e Lotto hoje, sexta-feira, 17 de novembro: escalações vencedoras e sorteios

Milão, 17 de novembro de 2023 – As corridas recomeçam Jackpot SuperNallotto. depois disso ontemquinta-feira, 16 de novembro, em uma tabacaria de Rovigo, região de Veneto Multiplique 6 A partir de 85,1 milhões de euros (com um bilhete de 3 euros), os jogadores voltam a procurar o jackpot.

Ele faz isso na sexta-feira, Dia especial de desenho Foi concebido para apoiar a reconstrução pós-cheias na Emília-Romanha, com um valor preliminar – por assim dizer – baixo, pelo menos em comparação com outros ganhos, 18 milhões de euros. Que ninguém poderia levar para casa. Combinação vencedora – 14 75 70 63 89 23 com o número de substituição 59 – Na verdade, nenhum dos apostadores adivinhou.

Suprenaloto: a combinação vencedora

14 75 70 63 89 23 O número curinga é 59

Probabilidades para o 157º Concurso Superenalotto/Superstar de hoje:

Soprenaloto

Pontos 6: 0 Total EUR:0,00

Pontos 5+: 0 Total EUR: 0,00

Pontos 5: 1 Total EUR: 125.013,24

Pontos 4: 280 Euros Totais: 457,94

Pontos 3: 11.945 euros totais: 32,16

Pontos 2: 204.851 euros totais: 5,81

Super estrela

Pontuação 6SB: 0 Total EUR: 0,00

Pontos 5+SB: 0 Total EUR: 0,00

5 Pontos SS: 0 Total EUR: 0,00

4 Pontos SS: 1 Total de EUR: 45.794,00

Pontos 3SS: 38€ Total: 3.216,00

Pontos 2SS: 794 euros Total: 100,00

Pontos 1SS: 5.582 EUR Total: 10,00

0SS Pontos: 13.215 EUR Total: 5,00

Ganhos de segunda chance € 50: € 72 Total: € 3.600,00

Ganhos de segunda chance 3 EUR: 10.867 Total EUR: 32.601,00

Lucros do WinBox 1: 1.537 Euros totais: 38.425,00

Lucros do WinBox 2: 159.259 euros Total: 323.634,00

Ganhos totais de segunda chance: 10.939

Total de vitórias no WinBox: 160.796

O prêmio disponível para os seguintes € 6: 19.300.000,00

Sorteio de loteria

Barry: 43 – 26 – 85 – 86 – 19

Cagliari: 33-59-87-27-72

Florença: 51 – 44 – 7 – 90 – 23

Gênova: 34 – 23 – 68 – 7 – 85

Milão: 44 – 14 – 13 – 40 – 35

Nápoles: 17 – 51 – 46 – 75 – 62

Palermo: 3 – 25 – 73 – 64 – 24

Roma: 4 – 37 – 78 – 36 – 33

Torino: 2 – 49 – 3 – 1 – 36

Veneza: 8 – 25 – 84 – 51 – 57

Nacional: 26 – 29 – 37 – 44 – 32

10e loteria

(Notícias sendo atualizadas)