O juiz vem forte

O programa de Millie Carlucci é sempre cheio de reviravoltas: a beleza da transmissão ao vivo! Agora, esta temporada de Dancing with the Stars está cheia de brigas, buracos e despedidas. Esperemos que Millie consiga chegar ao fim!

O segredo do programa é, sem dúvida, o júri. Após as apresentações, o público aguarda ansiosamente o veredicto do júri, alguns em particular. a razão? Muitas vezes há alguns argumentos e argumentos ridículos que acabam se espalhando na web em poucos minutos. O que nos espera esta noite? Claro, tudo pode acontecer com jurados como Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvagia Lucarelli e Guillermo Marioto.

Os shows costumam destacar os talentos de apresentadores, atores e cantores. Outras vezes, porém, estes procedimentos apenas criam pretextos úteis para os jurados enfatizarem a aparente impotência de alguns em comparação com outros.

Felizmente, também existe uma opinião popular com uma voz simpática Rossella Ira O que com certeza trará alguns sorrisos aos fãs do show esta noite.

Críticas a Carlotta Mantovan

Entre as discussões e as piadas engraçadas (segundo alguns, bem pensadas, segundo outros espontâneas), as próprias atuações em Palando às vezes ficam em segundo plano. Felizmente, o locutor está lá Millie Carlucci Que graças à sua capacidade inata de atuar como árbitro conseguiu colocar todos na fila imediatamente e tentar continuar a partida apesar da polêmica.

Millie agora estava bem blindada contra tudo isso. O público a aprecia precisamente por sua imparcialidade e sua capacidade de fazer com que todos os personagens concorrentes importantes se sintam à vontade. Seja bom ou não, Millie sempre respeita a todos de qualquer maneira, ao contrário do júri que – às vezes – também usa expressões bastante duras contra determinados elementos.

Selvagia Lucarelli Ela é definitivamente a jurada que mais recebe críticas pela forma como critica os concorrentes. No entanto, é também vítima de ataques e críticas não menos graves. Estas escavações muitas vezes vêm de fora do contexto da dança. Convidadas de outros programas, as estrelas de Ballando costumam fazer declarações contra ela de gosto questionável. Resumindo, é um dar e receber que acrescenta muita emoção ao show e que certamente torna mais interessante acompanhar a transmissão ao vivo para ver como termina a briga que começou à distância.

Esta noite durante a transmissão ao vivo Tem havido muita discussão sobre Carlota Mantovan. A mulher é a esposa do falecido Fabricio Frizzi, Ele dançou, mostrando todo o seu entusiasmo, mas algumas pessoas ficaram confusas. Na verdade, houve opiniões muito conflitantes entre o júri em relação ao desenvolvimento artístico das mulheres. Um deles é definitivamente Canino que não gostou nada das muitas expressões feitas durante a apresentação. A viúva Frezzi, acompanhada por Moreno Porco, ainda conseguiu a pontuação perfeita de 35 pontos.