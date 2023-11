Jenny Hermoso sobre como o futebol feminino mudou, mesmo depois do beijo não consensual na Copa do Mundo

Já se passou um dia desde que Jenny voltou à seleção nacional. A nova treinadora, Montse Tommy, já a tinha excluído, sob o pretexto de “protegê-la”, dos dois primeiros jogos da Liga Europeia das Nações. No estágio de Oliva (Valência), as seleções não dormiram. Eles passaram a noite reunidos com a Federação. Na segunda-feira, 23 de outubro, na Ciudad del Futbol de Las Rozas, antes do treino, desta vez com Gini convocado, foram formalizados os acordos alcançados com o Conselho Supremo do Desporto e a Federação Espanhola de Futebol. “Tive um dia muito difícil ontem, foi meu retorno depois de tudo o que aconteceu. Não vejo meus companheiros e já faz algum tempo que não uso o uniforme da seleção. Nem experimentei o novo kit com a estrela ainda. Saí de casa tranquilo, às vezes pensando um pouco, mas de certa forma “Um ano procuro ser feliz. Afinal, para uma jogadora de futebol não há nada melhor do que poder jogar pela seleção do seu país equipe.” Apesar do misto de emoções, ao longo da semana, a futebolista foi recebida por grupos de adeptos com faixas de apoio e mensagens de carinho, que a mimaram ainda mais depois de passar o fim de semana com os seus entes queridos. “Cada vez que chego à Espanha, a primeira coisa que faço é ir à casa dos meus pais. Vêm meus tios e primos, vejo minha sobrinha, comemos coquido…. Sou muito próximo da família.”

Foto: Viridiana. Projeto: ótimo Foto: Viridiana. Projeto: ótimo

Com apenas 14 anos, Gheni Hermoso estreou-se pelo Atlético de Madrid. Ele estreou com um gol. Naquele dia o círculo se fechou: seu avô jogava como goleiro do mesmo clube. Ele decidiu vasculhar a área em busca de um time que concordasse em permitir que uma garota jogasse. “Ele era o único jogador de futebol da minha família. Meu pai assistia muito futebol, mas nunca foi profissional. Meu irmão não gosta nada disso, ele é mais um cara de academia. Minha irmã também não gosta. O gene vem do meu avô. Ele foi minha referência no esporte, mas também na vida. Em geral, os homens da minha família são muito importantes para mim. Eles sempre me apoiaram para que eu pudesse me tornar jogador de futebol.”

Ela nasceu em Carabanchel, um bairro operário do sul de Madri, filha de um funcionário público aposentado e de uma dona de casa que “de vez em quando faz limpeza para terceiros”. Ele diz que sua escola de futebol era o caminho. Brincava no parque perto da casa dos avós ou na escola, sempre com os meninos. “Muitas pessoas me escreveram cartas ao longo dos anos, principalmente durante a Copa do Mundo, lembrando-me de quando não queriam jogar comigo porque eu era menina. Quando me deixaram jogar, as mesmas pessoas que não me queriam não marcaram [gol] Como sempre. “Agora sei que eles estão muito orgulhosos da jogadora de futebol que me tornei”, diz ela, acrescentando que nenhuma dessas crianças praticou o esporte em nível profissional. Sua história se assemelha às histórias de seus colegas profissionais cuja vida não foi fácil quando eram crianças. De alguma forma, eles se encontraram sem se encontrarem.

Graças a este desporto, temos uma posição privilegiada e temos o potencial de mudar a vida de muitos, mesmo que não o percebamos plenamente. A nível pessoal, não busco status. Para mim a vida é meu bairro, minha família, minha gente e as coisas mais simples. Eu nunca faria nada só para ganhar mais dinheiro

Durante sua carreira, jogou pelo Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, clube sueco Tyresö FF, Barcelona e Paris Saint-Germain, antes de se transferir para o clube mexicano Pachuca. Reunir estes pontos lança luz sobre a evolução do futebol feminino na última década. “Quando fui para a Suécia (2013) encontrei algo completamente diferente do que vivi na Espanha. Os jogadores eram tratados como profissionais e o nível de treino era mais exigente. Lá percebi que o futebol também é um modo de vida. Em França (2017), a contradição era sobretudo económica. Nos últimos anos que estive no Barcelona as coisas mudaram. Senti que poderia ter um futuro como profissional.