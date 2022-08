Suas palavras nas redes sociais são assim

parar Silêncio Francesco Sciofalo Quem, depois de dias de folga das redes sociais, está de volta atualizando seus seguidores em seu site Circunstâncias Da saúde depois de passar mal durante uma festa em Ragusa, na Sicília, no último dia 20 de agosto. em mim InstagramO amigo de Drusilla, Gucci, tranquilizou a todos depois daqueles longos dias de apreensão. “Estou tendo um momento Difícil. Eu estive muito doente esses dias. Estou melhor agora, mas ainda não estou bem. Infelizmente, não quero mostrar que não sou bonito. Por isso não estou mais no Instagram. Assim que eu me recuperar e ficar bem de novo, vou explicar o que aconteceu comigo e porque fui internado com tanta urgência. Tenho recebido muitas mensagens de conforto. Gostaria de agradecer a todos que gastaram apenas um segundo de suas vidas me enviando mensagens de texto para me apoiar durante esse período difícil. Muito obrigado, estou sem palavras.”









Segue Chevalu Temo por ele porque ele se mostrou provado. De fato, “Lenticchio” mostrou-se muito cansado, sentado em uma cadeira de rodas. Enquanto isso, a rainha da fofoca Deanira disse a Marzano via Stories que manteve contato com ele e foi informada, infelizmente, que seu problema de saúde era muito grave.





Mas no prontuário de Chiofalo, que deu uma pausa nas redes sociais e na vida pública para cuidar de si mesmo. Ao seu lado, como sempre, estará sua namorada Drusilla Gucci, que disse há algumas horas via Instagram Stories que saiu para se juntar a ele.





tumor





Em 2018, o ex-astro de Temptation Island descobriu que tinha um tumor cerebral, um meningioma. A massa do adenoma foi removida por lobotomia em 2019. Foi o mesmo em paralelo com a doença: aqui Ciofalo revelou que descobriu que tinha uma nova massa “suspeita” que, por sua vez, teve de ser removida. No final, a cirurgia correu bem e Chiofalo está (aparentemente) de volta em melhor forma do que nunca.

Última atualização: quinta-feira, 25 de agosto de 2022, 22:50



