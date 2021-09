Jennifer Lopez “escorrega” em Veneza

mordida de víbora

Dê-me esse brilho! Ele diz: “Deixe-me brilhar”. Jennifer Lopez No Instagram, onde ela se prepara para Espetáculo incrível de alta costura de Dolce & Gabbana para Veneza. Para fazer a estrela brilhar, pensamos que seus produtos de linha de beleza, JLo Beauty, que ela habilmente espalha sobre os braços e o peito, transformando o momento na cortina de publicidade perfeita em favor de sua marca. Apaixonada pelos detalhes, Lopez não deixa nada ao acaso em seu conteúdo social, sempre muito atencioso. Porém, acontece que até o mais sutil deles escorrega e é exatamente o que aconteceu com Jennifer no lago.

Amor com Ben Affleck

Jennifer Lopez Está passando por semanas fantásticas. Amor recém-descoberto com Ben Affleck, que culminou em férias românticas em um veleiro na Itália, tornou-a ainda mais bonita. Depois, há todos os empreendimentos comerciais, da música ao cinema, passando por cosméticos, perfumes e linhas de roupas. Finalmente, como podemos esquecer as postagens sociais? Isso também é uma fonte de críticas e, com uma carreira de várias décadas na indústria do entretenimento, JLo sabe como chamar a atenção dos seguidores. Mas desta vez algo deu errado. Em particular, uma foto de um fim de semana no lago está causando polêmica.

Exagero na edição de fotos

Antes de ir para a Piazza San Marco para um desfile de moda Dolce & GabbanaE Jennifer Lopez Ela teve uma série de fotos tiradas por seus colaboradores. Entre as muitas fotos dela em um lindo traje de brocado, aquela em que ela olha, meio corpo, para o horizonte de perfil não escapou aos olhos dos mais atentos. O impacto de um trabalho de pós-produção mal executado pode ser visto no rosto.

Para mostrar toda a sua beleza Jennifer Lopez Ela decidiu apagar, ou enxugar o rosto, os tufos de cabelo que estava balançando. No entanto, metade da fechadura foi removida acidentalmente, o que gerou polêmica. Os fãs não gostaram do uso excessivo de ferramentas de edição de fotos, que criam modelos estereotipados e irreais.

A marca no abaya

para Veneza Jennifer Lopez Dê outro passo errado. O look escolhido para este evento foi definitivamente um desafio com salto alto, uma tiara na cabeça e um enorme véu nos ombros. Os paparazzi JLo pareciam um pouco desajeitados, entre o vento e o desgaste exagerado, ao embarcarem no barco para o show. Aqui os fotógrafos imortalizaram a etiqueta bem fixada com um alfinete dentro da capa, agitada pela brisa do mar. uma Fu Ba. Moda Não é aceitável em certos níveis. Nada que o Photoshop pode apagar, mas em um instante as fotos já estavam em todo o mundo!

