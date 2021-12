“Eu não sabia nada sobre ela.” Então, desculpas Rai1- Corriere.it

a partir de Ariana Askion

Os protestos para a exibição do filme para televisão baseado no romance homônimo de Camilleri cessaram abruptamente 15 minutos após o término. Coletta: ‘Foi um erro material’

Terça-feira, 30 de novembro, no horário nobre da Rai1, nova proposição ‘época de caça’Episódio de “Era uma vez Vegata”, baseado nos romances de Andrea Camilleri. Quase no final da transmissão, no entanto, o A final foi abruptamente interrompidaO que gerou muitos protestos. Muitos telespectadores indignados imediatamente relataram o incidente nas redes sociais: “Então, a temporada de caça termina com Bruno Vespa confessando ter matado todo mundo?” Um usuário escreveu. “Mas você percebe como Rai1 trata todos os nossos telespectadores, você e Camilleri – acrescentei outro comentarista -? Assistimos a um filme esperando o final para curtir o que vimos. Cortá-lo quando tudo está prestes a se revelar é uma vergonha que não merecemos ”.

A raiva do diretor até o O diretor de cinema para TV Rowan Johnson não escondeu sua decepção: «Como você comenta o fato de que no horário nobre da Rai1 um filme é interrompido 15 minutos depois do fim, porque eu acho que Porta a Porta vai longe demais — leia a mensagem que Johnson postou no Twitter—? Como você pede desculpas aos telespectadores e a todos que trabalharam no filme e a Camilleri? Talvez a temporada de caça deva ser aberta para encontrar o responsável pela raia (que, na minha opinião, foi o primeiro a ser danificado na noite passada). Ele também falou sobre esse assunto Michel Anzaldi, Secretário do Conselho Fiscal de OpiniãoÉ possível cortar o filme de antemão e cortar o final? Ray nos dirá quem foi o responsável por cortar “A Temporada de Caça”, baseado no romance de Camilleri? Dever de esclarecer após comentários irritados dos espectadores. Um insulto à memória do grande escritor. ” READ Jennifer Lopez e Ben Affleck estão falando sério: eles estão procurando um lar juntos

Reação da Vespa: ‘É incompetente ou má-fé’ “Só pessoas incompetentes ou descaradamente mal-intencionadas podem imaginar que eu tinha a autoridade ou a simples intenção de interromper o programa anterior ao Porta a Porta para ir ao ar de antemão. Lamento ver entre eles também o diretor de Camilleri, Rowan Johnson. ” A afirmação é do maestro do porta a Porta porta Bruno Vespa, que acrescenta: “Bastou Johnson ligar para o produtor Carlo degli Esposti, que simpaticamente me ligou de manhã cedo para saber o que havia acontecido. E é claro que respondi que não sabia de nada. Atacar um profissional antes de adquirir um monte de informações ilustra o estado selvagem em que infelizmente muitas pessoas se transformaram. ”

Desculpas de Coletta: ‘Erro material’ Então Stefano Coletta, diretor do canal Rai1, veio esclarecer o incidente: “Ontem à noite eu estava comprometido e não na frente da TV. Aconteceu uma coisa muito desagradável e desrespeitosa com o público, o filme para TV foi interrompido há 10 minutos. Foi um incidente físico, tem responsabilidades, algo infelizmente pode acontecer e pedimos desculpas aos telespectadores, ao diretor, ao produtor. Infelizmente, mesmo quando o procedimento é informatizado, podem ocorrer esses erros. A primeira decisão que tomei esta manhã é que o enviaremos de volta em dezembro. Em nome de Ray e de mim, bem como de meus colegas que cometeram esse erro, peço desculpas, mas repito que é algo que pode acontecer. ”