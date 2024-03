Músicos, dançarinos e artistas surdos se reúnem em uma apresentação sem barreiras no Rai Hall – Torino Oggi

A surdez é comum entre artistas com implantes cocleares de Itália, Áustria, Finlândia, Alemanha e Portugal Domingo, 3 de março Às 17h30, no Auditório Rai “Arturo Toscanini” em Torino e ao vivo no RaiPlay – eles vão dar vida “Sentimento sonoro. Música sem barreiras.”

Um concerto organizado por ocasião do Dia Mundial da Audição pela Fundação Akusia ETS – uma organização de caridade, a Associação Apic, em colaboração com a Rai Sustainability Management-ESG, o Centro de Investigação para Inovação e Experimentação Tecnológica e com o apoio da Rai di Centro de Produção Televisiva de Torino, Rai Radiofonia e Rai Public Utilities para Lis e MED-EL.

A noite será apresentada por Alberto Bertoli, fonoaudiólogo, cantor e compositor, que também interpretará sua música “Stelle” e a música “A muso duro” de seu pai Pierangelo, enquanto as histórias de músicos, dançarinos e artistas visuais acontecerão no estágio. Ela está entrelaçada com a música, ou seja, o “motor” que os impulsionou a enfrentar a surdez profunda, tratá-la e voltar a tocar e apresentar suas próprias performances.

Passamos assim da música clássica ao rock popular, da dança às danças latinas, através de espetáculos de desenho “musical” ao vivo.

Como é o caso do oboísta Russell Tyler, das pianistas Antonella Isaio e Claudia Mangione, do cantor Jonas Petersteiner, da banda Sato, da dançarina Anna de Rigibus, do dançarino Cosimo Germinario e do pintor vivo Serad Alas.

Para tornar o evento musical totalmente acessível aos artistas e ao público em geral, para o evento a Rai reativará o circuito de indução magnética do “Projeto Beethoven” e a MED-EL garantirá acessibilidade total para todos os usuários de aparelhos auditivos através do sistema sem fio. Lola, como já aconteceu no Eurovision 2022 e Sanremo 2023.

Para informação: www.eventbrite.it/e/biglietti- sensação sonora-744966393537? aff=oddtdtcriador