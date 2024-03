O Big Brother eliminado do episódio de 7 de março – Big Brother

Julgamento

É hora de julgamento Grande irmãoCom bondade Sete concorrentes Chamado para competir em Transmissão de TV estreia na segunda-feira, 4 de março Fechou durante o episódio no ar Quinta-feira, 7 de março No horário de pico em Canal 5.

Será necessária pelo menos uma votação entre Anita Ulivieri, Massimiliano Varese, Simona Tagli, Letizia Beatrice, Greta Rossetti, Federico Massaro e Grecia Colmenares, para deixarem definitivamente a Câmara dos Deputados.

Depois do capítulo dedicado a A crescente cumplicidade entre Anita e AlessioOs primeiros a escapar da eliminação são Maximiliano E alegre.

E um pouco mais tarde eles também podem se alegrar Greta E FredericoCom este último recebido durante o loop A surpresa de Madre Carla.

Finalmente o árbitro sorri Simona retrucouEle deixou Anita e Anita cara a cara no último minuto Grécia Colmenares. Este último, após o confronto final com Beatrice e Massimiliano, é obrigado a deixar a casa definitivamente.

Todas as últimas notícias da revista MEDIASET INFINITY