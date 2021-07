Piero Chiambretti tem uma nova jovem namorada: o anel Cartier aparece

Aos 65 anos, o amor se volta para o líder da banda Mediaset, que é reconfirmado à frente do Tiki Taka

novo amor por Piero Ciampretti. Para trazer de volta a suculenta indiscrição, era Il Tempo. O escritor e apresentador de TV parece gostar de uma garota mais nova. Quem tem sorte? No momento o nome é ultrassecreto, mas parece que a conexão já existe há algum tempo e atrapalhou completamente a vida do apresentador do Canale 5.

Segundo o que lemos no jornal romeno, esta nova namorada fez Piero Ciampretti perder literalmente a cabeça. uma emoção esmagadora O que eliminaria as certezas do maestro maduro. Tanto é verdade que a comunicação logo pode se transformar em um engajamento real.

Segundo algumas fontes consultadas pela Tempo, a tocha de Piero Ciampretti teria perguntado ao maestro de 65 anos. Anel cartier Como evidência tangível de seu relacionamento profundo. Perino hesitaria, afirmando que nunca havia dado anéis em sua vida, mas seus amigos mais próximos garantiram que Ciampretti estaria disposto a mudar de ideia.

“Mas você sabia que eu compraria este anel de Cartier? Qualquer coisa para vê-la sorrir?”, teria cativado Piero Ciampretti ao máximo, que estavam mais envolvidos do que nunca nesta nova história. Resumindo, o negócio fica maior …

A vida privada de Piero Ciampretti

Piero Chiambretti sempre foi muito conservador nas questões de seu coração. Ele nunca se casou, mas tem um Filha da margarita, em 2011. A menina nasceu de um relacionamento com Federica Laviosa, com quem Mosul esteve associado de 2010 a 2016. Os dois permaneceram bem para o bem da criança.

No passado, Piero Chiambretti teve um longo caso de amor com o apresentador da Rai Ingrid Mochitelli. Os dois estão juntos há cerca de sete anos: de 2002 a 2009. Atualmente, não há outras relações significativas na vida de Chiambretti, que sempre foi conservador em suas áreas mais íntimas.

Relação com a mãe Felicita

Por causa do vírus Corona, Peru Chamberti perdeu sua mãe, Felicita, com a qual ele estava muito relacionado. Os dois, vítimas da primeira onda, foram hospitalizados juntos: enquanto Chiambretti conseguiu derrotar Covid-19 O escritor e poeta de 83 anos não teve sucesso