Programa de pré-temporada Frosinone 2023/24

Frosinone retorna antes do torneio – julho sempre foi o mês A retomada oficial das atividades de futebol. Enquanto a maioria dos trabalhadores enfrenta os feriados e férias que merecem, os jogadores de futebol se reúnem Você começa a suar conquistas em campo para a nova temporada. Isso é o que vai acontecer com todas as nossas equipes ligaIncluindo Frosinonee volta à primeira divisão na Itália após Quatro anos de ausência. Então vamos ver juntos um programa Retiro de pré-temporada afiliado ciociari.

o início

Antes de partir, os jogadores do Ciociaria (De 4 de julho até hoje) para Clínica “Agostino Gemelli” para Roma. Aqui por ocasião do habitual Visitas médicas pré-temporadahouve uma oportunidade Conhecer novos amigos E acima de tudo, o novo treinador Eusébio Di Francesco e todos os seus funcionários.

Frosinone retorna antes do torneio

temporada Vai começar oficialmente amanhãsexta-feira, 7 de julho de 2023. I amarelo e azul Eles vão partir para fujimunicípio da província SyociaraConhecido desde a Idade Média Água pura Que flui de suas fontes naturais e das montanhas. Assim, o declínio da pré-temporada de Frosinone continuaria De 7 a 24 de julhoque é o período em que os jogadores de Di Francesco vão treinar em Centro Desportivo “Capo i Prati”. Para hospedá-los, no entanto, haveráAtlantic Park Hotelhotel quatro estrelas em Menos de um quilômetro do centro esportivo.

amigos

no momento, Frosinone não anunciou oficialmente nenhum amistoso a ser disputado na pré-temporada. No entanto, haverá partidas e – com base no empate dos dois últimos A’s fuji – É razoável esperar Jornada Contra Batrienfrentou a seleção local várias vezes ao longo dos anos.

Pós retirada

Mesmo que se fale do que acontecerá depois de 24 de julho Entramos no mundo das possibilidades. Atualmente não há comunicação oficial, mas é provável que se acredite após a retirada fuji Os jogadores e a equipe de Di Francesco vão para casa e Eles vão começar a treinar castelo esportivoo tradicional centro de treinamento em ciociari. desde então, É provável que mais amistosos aconteçam, com o objetivo de preparar o Frosinone da melhor forma possível neste início de temporada. O pontapé inicial oficial da temporada está definido 13 de agosto (A data ainda não é oficial), a data em que estou ciociari eles vão enfrentar Pisa em copa italiana. na semana seguinte, 20 de agosto (também neste caso a data pode sofrer alterações), Frosinone receberá o Napoli No primeiro dia de liga 2023/24.