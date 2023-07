Flavio Insinna, culpa dos pais que ele nunca falou

Flavio Encina, o famoso maestro e ator, falou em entrevista sobre sua carreira: culpa dos pais que ele nunca falou

Flávio Incina Ele é, sem dúvida, um dos personagens mais versáteis da televisão italiana. Na verdade, durante as temporadas de outono e inverno, sempre o vemos lutando com a apresentação do jogo mais amado de Rai oulegado, mas sempre foi ator em sua vida tanto na ficção quanto no cinema e no teatro. Em suma, ele é um verdadeiro showman em todos os aspectos.

o legado Ela entrou em sua vida após a morte prematura de Fabrizio Friese, que deixou todos sem palavras. A emissora decidiu confiar a direção a Flavio, porque no passado ele já estava no topo de outros game shows de sucesso que o viam como protagonista. Por exemplo, por muito tempo, foi ele quem dirigiu fora do trabalho. A transmissão que até agora chegou às mãos do Diretor Artístico e Maestro do Festival de Sanremo: amadeus.

Flavio Encina fala sobre seus pais: como eles o criaram

Ainda que hoje vejamos Flávio na maioria das vezes como maestro na TV, com certeza ele não esquece de onde veio e qual é a sua maior paixão: a atuação. Desde criança, ele demonstrou um amor intenso por este mundo, e quando se viu se tornando exatamente o que sempre sonhou, não acreditou, mas ao mesmo tempo sabia o quanto isso era verdade.

E pensar que não era certo que Flavio faria isso na vida dele. Na verdade, ele e seus pais tinham certeza Ele vai se tornar um médicokisa: Praticamente decide seguir esse caminho após o término do ensino médio.

Flavio se lembra daqueles momentos como se tivesse passado um dia: ele ainda não acredita como seus pais estavam convencidos disso, quando ele era criança, eles não faziam nada além de levá-lo para ver grandes filmes e peças de teatro. Na verdade, ele afirmou que foi apenas por culpa deles que ele se apaixonou por ela e escolheu o trabalho como profissão de sua vida.

Por outro lado, “culpa” nada mais é do que um belo termo que ele usou para mostrar sua gratidão aos pais que o criaram, orientando-o para o que mais tarde se tornaria o trabalho que mudaria toda a sua vida.