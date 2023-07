Treinadores italianos que treinam seleções estrangeiras

CTs italianos treinando seleções estrangeiras – a lendária carreira de Carlos Ancelotti Ele se prepara para enriquecê-lo com um novo capítulo, talvez desta vez realmente o último. Ao final desta terceira temporada de sua segunda madridistaex-meio-campista Roma E Milão Comissário técnico da bancada mais prestigiada do mundo em relação às seleções: Brasil. o ouro verdeque nos últimos vinte anos trouxe mais decepções do que sucessos se nos limitarmos a apenas um Copa do MundoEntão ele lançou uma mensagem muito clara: meta da Copa do Mundo de 2026 Rei Carlos Ela absolutamente não pode se dar ao luxo de falhar. Assim, Ancelotti se torna o líder de um grande grupo de treinadores nacionais à frente de seleções estrangeiras, e por isso iremos analisá-los.

Marco Rossi (Hungria)

Entre eles estão os mais famosos Marco Rossique está sentado no banco há 5 anos cidadão húngaroE alcançar resultados não vistos nas margens do Danúbio há décadas. com o técnico piemontês o galáxias eu descobri bem um Euro 2020 e em Liga das Nações 2022. No primeiro caso, a Hungria, aparentemente uma vítima sacrificial do “Círculo da Morte” com Portugal, França E Alemanha Ele conseguiu dois empates contra i azul e a Manshafttocando a passagem da rodada por conta alemãessalvo em casos extremos graças ao Aim Goretzka.

Assim, no ano seguinte, além da já citada Alemanha, encontrou em seu grupo uma seleção russaItália e aInglaterra. Resultados? Total de 4 pontos em 6 vs alemãesE acima de tudo duas vitórias contra mim três leõesincluindo a histórica vitória por 0-4 no saibro Inglêso que não foi suficiente para atingir os últimos quatro da Liga das Nações. Assim, a Hungria ambiciona o apuramento para o Mundial de 2026, torneio que não via desde a edição de 1986.

Gianni De Biasi (Azerbaijão)

Além de algumas breves experiências na Itália (Turim E Udinese) e Espanha (o leste E Deportivo Alavés), DiBiase Ele associou seu nome principalmente a um bancoAlbâniaEla treinou de 2011 a 2017, levando-a a um grande campeonato pela primeira vez Euro 2016. Atualmente dirigindoAzerbaijão Desde 2020, na Liga das Nações de 2022, eles terminaram em segundo lugar no grupo da Liga C, atrás Cazaquistão.

Stefano Kosin (Sudão do Sul)

Nascido no Canadá e criado na França, Hyatt Stephen Kosin Sempre foi sobre aventura e as experiências mais inusitadas. Depois de uma carreira modesta como jogador de futebol, ele começou a treinar nas ligas menores de Belpaese, posteriormente embarcando em uma verdadeira turnê mundial (principalmente como vice-presidente da Walter Zenga) que inclui as seguintes etapas: Camarões, Congo, Bulgária, Líbia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Cisjordânia, Inglaterra (Al Wolverhampton) e Chipre e Irão. Em 2021, juntou mais uma bandeira à sua miríade de coleções, tornando-se treinador do Sudão do Sul.

Francisco Morero (Maldivas)

No entanto, a carreira de um jogador de futebol o viu atingir seu pico em suas camisas Roma E Inter (Não esqueça parceria com ronaldo), morero Tornou-se um verdadeiro treinador itinerante: o antigo extremo lichias Na verdade, ele nunca esteve no comando do mesmo clube por mais de uma temporada (com a única exceção de sampenditeEle treinou por duas passagens curtas em 2017 e 2018). A sua missão mais duradoura é, aliás, a atual, que o vê como comissário artístico da as ilhas moldivas de 2021 até o presente, para o qual ele não conseguiu se classificar Copa da Ásia a partir de 2024.

Francisco Calzona (Eslováquia)

Depois que ele apareceu pela primeira vez em Bancos catiglionês E torretaum caminho Francisco Calzona malha com isso Maurício Surrey Em 2007, ele se tornou seu assistente técnicoAvellino. A partir daí começa a verdadeira ascensão ao topo do futebol italiano, culminando com o Scudetto que toca no Nápoles Onze anos depois. após experimentos cagliari com Francisco E Nápoles bis com spallettiCalzona parou de jogar como coadjuvante no verão de 2022 para se tornar treinador Eslováquiaatravés do qual conseguiu o melhor arranque da pré-eliminatória A Euro 2024. No momento, na verdade, só perde para Portugaltendo marcado 10 em 12 pontos.

Michel Marcolini (Malta)

Embora eu saiba liga Como jogador de futebol em virtude de ser duro em times como BarryE Atlanta E KyivoveronaE Miguel Marcolini Ele nunca se sentou no banco de um time da Série A e é lá que mais treina série b com o Chievo Na temporada 2019-20. Cargo de comissário técnico para Malta constitui a sua primeira experiência exterior sapatos longosAté agora sem muita sorte. Com efeito, na fase de qualificação para o próximo Campeonato da Europa, maltês Eles perderam todas as quatro primeiras partidas; O único sucesso da gestão – Marcolini, v LuxemburgoChegou em um amistoso.

Domenico German (Bélgica)

Sua história como imigrante na Alemanha, berço de sua interessante carreira de treinador, agora é conhecida por muitos torcedores, que o notaram pela primeira vez em 2017-18. Aos trinta e dois anos, em sua primeira temporada no futebol profissional, Alemão Inesperadamente ficou em segundo lugar em Bundesliga com o Schalke 04, revela grande potencial. O destaque de sua jovem carreira é copa da alemanha Conquistada em 2022 com Leipzigtornando-o o primeiro treinador a erguer um troféu na história do clube Red Bull.

Após sua demissão em setembro passado, o treinador Calábria Ele não ficou desempregado por muito tempo; Em uma final de Copa do Mundo totalmente fracassada, que culminou na eliminação na primeira fase, foi Bélgica Conte com ele para reconstruir um projeto técnico de alto nível, sobre os escombros deixados pelo treinador anterior Roberto Martinez É o chamado pôr do sol “A geração de ouro” para riscos e seus parceiros. para Euro 2024 (se ele provavelmente se qualificar), pela primeira vez em mais de uma década, eu demônios vermelhos não estará entre os favoritos do torneio; A Tedesco sabe disso muito bem e provavelmente não poderia pedir nada melhor.