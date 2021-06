Israel, um ovo de galinha de 1000 anos foi encontrado

Israel: destinos que deixam os italianos loucos

Ovo de galinha Millennium, perfeitamente intacto e preservado. A surpreendente descoberta de arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel em Yavne – Israel Central – Vai ao redor do mundo. Durante a escavação de um pia velha a partir de Período islâmico -cerca de 1000 anos atrás– Aqui está um arquivoovo do milênio. Eli Haddad, Liat Nadav Ziv e John Seligman, que estavam executando o trabalho na parte do sítio arqueológico do projeto da Autoridade Territorial de Israel na cidade, descobriram uma vasta área industrial que remonta ao período bizantino. Já foram encontrados alguns fragmentos de casca de ovo em recessão, como na cidade Davi, Cesaréia e Apolônia, mas nenhum ovo de galinha jamais foi encontrado Condição de preservação perfeita E completo assim. Uma descoberta empolgante, portanto, porque as cascas de ovos frágeis provavelmente não se quebrarão. Como o ovo entrou naquele buraco ainda é um mistério. Na verdade, no mesmo túmulo do período islâmico, havia bonecos de osso de 1.000 anos atrás, usados ​​como brinquedos.

Millennium Egg Recovery

Apesar do extremo cuidado com que o ovo foi removido, a casca foi quebrada, mas no Laboratório de Organismos da Autoridade de Antiguidades de Israel, o especialista ambiental Ilan Naor restaurou o ovo ao estado em que estava. Dificilmente um ovo de galinha intacto é restaurado, dizem os especialistas, é muito mais fácil encontrar um ovo de avestruz com casca mais espessa e resistência intacta. bem ali Eu descobri a preservação de ovos em Israel É claramente devido a clima local Uma característica do aquário em que foi encontrado. “Infelizmente, havia uma pequena rachadura na parte inferiorPerry Gal, da Autoridade de Antiguidades de Israel e um dos maiores especialistas em avicultura do mundo antigo, explicou-me: Portanto, a maior parte do conteúdo vazou. Apenas uma parte da gema permaneceu, a qual foi preservada para futuras análises de DNA تحليل“

Os ovos eram, ainda na antiguidade, considerados um alimento proteico por excelência no antigo mundo helenístico e romano. Educação Aves Foi uma introdução no Israel 2300 anos atrásMas na era islâmica, a partir do século 7 d.C., com a proibição de comer carne de porco, as famílias precisavam de um substituto de proteína que não exigisse refrigeração especial ou técnicas de preservação, e essas propriedades eram encontradas especificamente em ovos e carne de frango.