OPEN WORLD – Far Cry 6, Resistance não é (apenas) um jogo

Open World leva você a descobrir mundos no mundo dos videogames; Para este compromisso, concentre-se no próximo Far Cry 6.

mundo aberto É a coluna que o leva a descobrir os “mundos” do mundo dos videogames que um determinado título, por meio da experiência de jogo, nos leva a explorar. Além da ação e jogabilidade enigmática, pode haver muito mais do que isso; Nosso objetivo amplie seus horizontesEle traz histórias, ideias e estruturas narrativas sob seus olhos.

Para este novo compromisso, o foco está todo em Jogo Far Cry 6, Um novo capítulo na saga da Ubisoft chegando neste outono para PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S, PC, Amazon Luna e Google Stadia. Preparar, definir … mundo aberto!

Far Cry 6 e a importância da resistência

Este novo capítulo da saga da Ubisoft nos levará à Ilha Yara, onde Dani Rojas lidera a resistência contra o regime do ditador Anton Castillo (interpretado por Giancarlo Esposito) com ação de guerrilha; Os jogadores poderão jogar como um líder lutando para libertar seu país.

Em nosso país, tais situações só podem ser vivenciadas em produtos de entretenimento, mas a história (como bem sabemos) nos ensina que o século passado não foi bem assim; O século XX foi de fato o século do choque dos regimes totalitários, do nosso “regime” fascista ao nazismo na Alemanha ou à ditadura comunista na União Soviética, sem esquecer o último drama Ausência de Daí as ditaduras militares na América Latina, Portugal e Espanha.

diferentes ideologias políticas e econômicas, Mas os sistemas de controle, manipulação e persuasão são semelhantesCom o objetivo de fragmentar o indivíduo em suas partes mais íntimas; Propaganda e violência Os elementos trazidos para o videogame vêm de exemplos concretos e infelizmente sangrentos.

Sob certas condições, A guerra urbana torna-se a única forma possível de resistir À onda de terror que vem de cima, um movimento desesperado e desorganizado para fazer valer a individualidade e os valores, mesmo à custa de mãos sujas.

Isso é novo grito distante pronto para Para definir a humanidade crua em tempos de resistência, bem representada no campo literário, em nosso país, pela corrente neo-realista que nasceu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial; Em um nível objetivo, também nos lembra como A liberdade tem um preço, muitas vezes muito caro e encharcado de sangue.

Alguém no passado realmente pagou para nos garantir a democracia em que podemos viver hoje: Depende de nós proteger nossa liberdade e a liberdade dos outrosColocando os direitos de todos em primeiro lugar. Hoje é como ontem, é sempre bom lembrar disso.

